Швейцария высказалась об итогах президентских выборов в России

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Швейцарии Валентин Кливаз прокомментировал итоги президентских выборов в России, сообщает РИА Новости.
По словам Кливаза, власти страны приняли к сведению результаты выборов в России и продолжат поддерживать контакты в рамках уважения международного права.
В то же время в министерстве подчеркнули, что осуждают решение России «провести так называемые выборы на оккупированных территориях Украины».
Ранее Госдепартамент заявил, что Соединенные Штаты не будут поздравлять Путина с победой на выборах. Вашингтон подчеркнул, что президентские выборы в России не были ни свободными, ни справедливыми.
18 марта ЦИК объявил результаты трехдневных выборов. Согласно результатам, действующий лидер получил 87,28 процента голосов.
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В то же время в министерстве подчеркнули, что осуждают решение России «провести так называемые выборы на оккупированных территориях Украины».
«Мы также сожалеем, что ОБСЕ не была приглашена в Россию для наблюдения за ходом выборов в рамках возложенного на нее мандата», – добавил он.
Ранее Госдепартамент заявил, что Соединенные Штаты не будут поздравлять Путина с победой на выборах. Вашингтон подчеркнул, что президентские выборы в России не были ни свободными, ни справедливыми.
18 марта ЦИК объявил результаты трехдневных выборов. Согласно результатам, действующий лидер получил 87,28 процента голосов.
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Александр Климов