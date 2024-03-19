На Украине предложили ввести диктатуру для победы над Россией

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На Украине предложили установить диктатуру под предлогом того, что она станет инструментом для победы над Россией. Такое мнение высказал народный депутат от партии «Слуга народа» Демченко в эфире одного из местных телеканалов, сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале.
«Иногда страна может дойти до диктатуры в состоянии войны. И иногда говорят, что это единственный выход, чтобы государство вышло победителем», – сказал Демченко.
Нардеп отметил, что диктатура всегда негативно влияет на страну и народ.
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Александр Климов