В России выдвинули условие для диалога с Западом по стратегической стабильности

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул необходимость диалога с Западом по вопросам стратегической стабильности, сообщает РИА Новости.
По его словам, стратегический диалог, направленный на заключение нового договора о контроле над ракетно-ядерными вооружениями, возможен только после того, как США и НАТО кардинально пересмотрят свое враждебное отношение к России.
По словам Полянского, российские власти не видят оснований для такой работы, пока Запад пытается нанести Москве «стратегическое поражение» и отказывается уважать ее жизненно важные интересы.
Ранее президент России Владимир Путин разрешил контакты с США по вопросам стратегической стабильности по линии Минобороны и МИДа. Президент Путин отметил, что российская сторона не разрывала диалог с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности.
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По словам Полянского, российские власти не видят оснований для такой работы, пока Запад пытается нанести Москве «стратегическое поражение» и отказывается уважать ее жизненно важные интересы.
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Александр Климов