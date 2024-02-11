Американский сенатор выступил с речью на четыре часа против помощи Украине

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Сенатор от штата Юта Майк Ли выступил на трибуне верхней палаты конгресса в знак протеста против законопроекта о помощи Украине, сообщает РИА Новости.
В течение 3 часов 56 минут республиканец выражал свои аргументы перед коллегами, настаивая на том, чтобы сенаторы проголосовали против выделения 60 миллиардов долларов Киеву.
Также он пошутил о том, что «ничего страшного в том, чтобы США непосредственно вступили в конфликт с ядерной державой».
Был использован метод филибастера, блокирующий законопроекты путем затягивания споров и забалтывания. Ли предложил множество поправок к законопроекту, включая запрет на финансирование зарплат и пенсий украинских граждан за счет США. Однако каждая из его поправок была отклонена демократами.
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«Позвольте мне узнать, когда Украина стала 51-м штатом. Я, похоже, пропустил этот день», — отметил Ли с иронией.
Был использован метод филибастера, блокирующий законопроекты путем затягивания споров и забалтывания. Ли предложил множество поправок к законопроекту, включая запрет на финансирование зарплат и пенсий украинских граждан за счет США. Однако каждая из его поправок была отклонена демократами.
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Артем Кузьмин