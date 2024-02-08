Байден готов к односторонним мерам после провала законопроекта о помощи Украине

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Администрация президента США Джо Байдена готовится принять односторонние исполнительные меры в ответ на блокировку законопроекта Конгрессом о помощи Украине и о южной границе США.
Согласно информации, поступившей из NBC News, эти меры уже обсуждались в Белом доме в течение нескольких месяцев, но надежды на одобрение законопроекта были напрасны. После отклонения предложенных мер республиканской партией, администрация Байдена продолжает разработку односторонних инструментов для управления ситуацией на южной границе.
По словам двух американских чиновников, односторонние меры администрации являются планом Б в случае отсутствия компромисса.
7 февраля законопроект о помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов был заблокирован в Конгрессе США.
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«Сегодня республиканцы в Конгрессе решили поставить партийную политику выше национальной безопасности и проголосовали против того, что, по словам пограничников, им нужно. Никакие регулирующие действия не смогут дать тот же эффект, какой бы дало двухпартийное соглашение о национальной безопасности», — заявил представитель Белого дома.
7 февраля законопроект о помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов был заблокирован в Конгрессе США.
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Маруняк Сергей Дмитриевич