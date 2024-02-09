Политолог Блохин: Цель США— держать под контролем будущие элиты союзников

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Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил стремление США реализовать программу в Польше по углублению представления о Штатах желанием контролировать элиты страны.
«США делают ставку на самых амбициозных, на самых перспективных молодых людей, которые, скорее всего, займут посты в государственной машине польского государства. И очевидно, что ставка как раз на это молодое поколение. Цель простая — держать под контролем будущие элиты главных союзников США», — прокомментировал в беседе с RT Блохин.
Ранее стало известно, что посольство США в Варшаве объявило о программе для углубления представления о Штатах и выстраивания отношения с молодёжью страны, в частности, с молодыми лидерами мнений.
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