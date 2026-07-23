Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию потрясающей страной

23 июля 2026, 18:10

Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Россия — потрясающая страна, где ему очень понравилось. Об этом он рассказал сотрудницам RT Таре Рид и Ольге Батаман.





Так, будучи американцем и не зная русский язык, Карлсон признался, что Россия стала его любимой страной из всех, где он когда-либо бывал, и она «совершенно потрясающая». Журналист добавил, что пару недель назад был в Британии, где на деловом ужине «очень умные люди» говорили о тоталитарной системе и нищете в России.





«Я спрашиваю: "Вы там бывали?" Он отвечает: "Нет, но я читал…". И я говорю: "Слушайте, я не эксперт в том, что касается России, но я бывал там несколько раз. Москва в разы красивее, да еще и больше Лондона"», — приводит RT слова Карлсона.