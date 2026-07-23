Такер Карлсон объяснил, почему демократы ненавидят Россию

23 июля 2026, 04:00

Такер Карлсон: «белая и христианская» Россия вызывает ненависть у демократов

Такер Карлсон (Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров)

Журналист Такер Карлсон высказал резкую критику в адрес Демократической партии США. По его мнению, политическая сила питает неприязнь к России, потому что это белая христианская страна.





Как утверждает Карлсон, он никогда не станет ассоцииировать себя со «злом», которым сегодня являются демократы. Журналист отметил, что жителям США нужна новая политическая альтернатива, которой в настоящий момент у них нет.





«Они ненавидят вас [Россию] не просто так — они ненавидят вас за то, что вы белая христианская страна», — заявил Карслон в эфире подкаста East Meets West с Ольгой Батаман и Тарой Рид.