Американский журналист Такер Карлсон выразил надежду снова посетить Россию

07 декабря 2025, 13:21

Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)

Американский журналист Такер Карлсон выразил надежду вновь посетить Россию, отметив, что его поездка в Москву произвела на него глубокое впечатление.





В начале 2024 года Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина, которое опубликовали в ночь на 9 февраля. Значительную часть двухчасового разговора посвятили украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом в целом.





«Я надеюсь. Если откровенно, это было великолепно», — сказал он ТАСС на Дохийском форуме, отвечая на вопросы о планах по возвращению в Россию и поездке в Москву.