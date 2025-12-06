Байден оговорился и назвал США «Америгадит» во время выступления
Оговорка Байдена «Америгадит» стала поводом для обсуждений в США
Экс-президент США Джо Байден допустил оговорку во время выступления на конференции в Вашингтоне, назвав страну «Соединёнными Штатами Америгадит». Об этом сообщает The New York Post.
В своей речи Байден призывал «сохранять веру» и «помнить, кто мы такие», однако в момент критики администрации Дональда Трампа случайно объединил слово «Америка» с английским выражением got it («поняли?»), что и породило необычную формулировку.
Ранее, 17 ноября, Дональд Трамп заявил, что при Байдене США стали «объектом насмешек» для мирового сообщества.
