Илон Маск снова жестко прошелся по Европе
Илон Маск назвал Европу «Четвертым рейхом»
Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что сейчас Европа является «Четвертым рейхом». Он сделал репост записи одного из пользователей с соответствующим заявлением в социальной сети X.
Публикация сопровождалась изображением флага Евросоюза с отведенным влево правым краем, под которым находился флаг нацистской Германии.
«В значительной степени», — написал Маск.Ранее он заявил, что Евросоюз необходимо ликвидировать, а отдельным странам — вернуть их суверенитет. Серией таких постов он ответил Еврокомиссии, которая оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за обман пользователей. Брюссель обвинил платформу в нарушении закона о цифровых услугах.