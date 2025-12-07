Илон Маск снова жестко прошелся по Европе

07 декабря 2025, 11:46

Илон Маск назвал Европу «Четвертым рейхом»

Фото: iStock/butenkow

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что сейчас Европа является «Четвертым рейхом». Он сделал репост записи одного из пользователей с соответствующим заявлением в социальной сети X.





Публикация сопровождалась изображением флага Евросоюза с отведенным влево правым краем, под которым находился флаг нацистской Германии.

«В значительной степени», — написал Маск.