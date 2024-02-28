Американский журналист заявил, что за Путиным следили западные спецслужбы

Фото: kremlin.ru
Американская фирма PlanetRisk пыталась следить за российским лидером Владимиром Путиным, об этом написал бывший журналист Wall Street Journal Байрон Тау в своей книге, которую цитирует Wired.
Как сообщили в издании, в 2016 году американская компания PlanetRisk разработала технологию Locomotive, которая позволяет отслеживать местонахождение смартфонов с использованием коммерческих данных.
Однако, отследить телефон самого президента команде так и не удалось. Они натыкались на устройства водителей Путина, его охранников, советников и другого персонала.
Отмечается, что сейчас Locomotive используют американские спецслужбы.
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«Получив набор данных о России, команда (PlanetRisk) осознала, что она может отслеживать телефоны в окружении Путина», — объяснил автор статьи.
Отмечается, что сейчас Locomotive используют американские спецслужбы.
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Евгения Парфентьева