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Американским портам запретили принимать российское дизельное топливо

NYP: власти Нью-Джерси пригрозили портам штрафами за приём российского дизеля
Фото: iStock/Dmitri Toms

Власти американского штата Нью‑Джерси намерены штрафовать порты за приём российского дизельного топлива. Об этом сообщает издание New York Times.



Губернатор Мики Шеррилл направила письма десяти операторам портов и терминалов штата. В них она потребовала отказывать в приёме любым танкерам, которые перевозят дизельное топливо из России, и предупредила о возможных жёстких санкциях в случае несоблюдения этого требования.

По оценке газеты, подобная позиция властей штата способна спровоцировать конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Американские компании, в свою очередь, могут сами отказаться от поставок российского дизеля: их сдерживают риски общественного резонанса и возможных судебных разбирательств. Издание подчёркивает, что владельцы объектов, задействованных в импорте топлива (в том числе представители крупных нефтяных компаний), окажутся перед сложным выбором.

Контекст ситуации связан с соглашением, достигнутым 9 октября между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Речь идёт о поставках российского дизтоплива на мировой рынок, в том числе в США.

Александр Огарёв

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