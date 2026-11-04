Американским портам запретили принимать российское дизельное топливо
Власти американского штата Нью‑Джерси намерены штрафовать порты за приём российского дизельного топлива. Об этом сообщает издание New York Times.
Губернатор Мики Шеррилл направила письма десяти операторам портов и терминалов штата. В них она потребовала отказывать в приёме любым танкерам, которые перевозят дизельное топливо из России, и предупредила о возможных жёстких санкциях в случае несоблюдения этого требования.
По оценке газеты, подобная позиция властей штата способна спровоцировать конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Американские компании, в свою очередь, могут сами отказаться от поставок российского дизеля: их сдерживают риски общественного резонанса и возможных судебных разбирательств. Издание подчёркивает, что владельцы объектов, задействованных в импорте топлива (в том числе представители крупных нефтяных компаний), окажутся перед сложным выбором.
Контекст ситуации связан с соглашением, достигнутым 9 октября между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Речь идёт о поставках российского дизтоплива на мировой рынок, в том числе в США.
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