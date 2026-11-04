Американским портам запретили принимать российское дизельное топливо

04 ноября 2026, 02:25

NYP: власти Нью-Джерси пригрозили портам штрафами за приём российского дизеля

Фото: iStock/Dmitri Toms

Власти американского штата Нью‑Джерси намерены штрафовать порты за приём российского дизельного топлива. Об этом сообщает издание New York Times.