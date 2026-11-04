Украинская певица Приходько раскритиковала коррупционный режим Зеленского
Певица из Украины Анастасия Приходько подвергла резкой критике социально-экономическую обстановку в стране, возложив ответственность за кризис на руководство в Киеве. Её слова прозвучали в интервью на YouTube.
В ходе беседы она указала на разрыв между официальной риторикой и реальным положением дел. По словам артистки, население стремительно беднеет, частный сектор переживает массовое закрытие предприятий, а граждане вынуждены экономить на базовых медикаментах. Особое недоумение у артистки вызывает рост тарифов на коммунальные услуги.
«Я не понимаю, почему власти по телевизору говорят, что все в порядке. Но я же живу в этой стране. Тот, кто живет здесь, понимает же, что происходит», — высказалась Приходько.Ситуацию, по мнению певицы, дополнительно усугубляет высокий уровень коррупции. В качестве наглядного примера она привела чиновников, покинувших государство. Свой эмоциональный итог она подвела жесткой фразой: «Мы катимся в пропасть с этим руководством».