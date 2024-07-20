Американца арестовали после угроз убийства Трампа

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Полиция Флориды арестовала американца за то, что он угрожал убить кандидата в президенты США Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты страны Джей Ди Вэнса, передает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранителей.
«В пятницу, 19 июля, департамент полиции города Джунипер арестовал Майкла Вайсмана по обвинениям в письменных угрозах убийства после того, как расследование установило, что подозреваемый публиковал письменные угрозы в социальных сетях против бывшего президента Дональда Трампа, сенатора Джей-Ди Вэнса и их семей», – говорится в заявлении ведомства.
Несколько жителей пожаловались на подозрительное поведение Вайсмана. Подозреваемый был задержан в рамках совместного расследования полиции, Секретной службы и прокуратуры.
Ранее президент Трамп заявил, что Секретная служба проделала огромную работу, с первой попытки устранив совершившего покушение стрелка. Он подчеркнул, что хотел продолжить выступление на митинге, несмотря на покушение, но агенты Секретной службы убедили его покинуть встречу и отправиться в больницу.
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Александр Климов