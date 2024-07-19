Блинкен признал успех оборонной промышленности России на фоне санкций

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Россия обеспечила успешную работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК), несмотря на введённые против страны санкционные ограничения. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступление которого опубликовано в YouTube-канале Госдепа.
Блинкен подчеркнул, что России удалось найти способы для поддержания работы оборонно-промышленной базы. Это, в свою очередь, позволило продолжить проведение спецоперации на Украине.
Представитель Госдепа также добавил, что России удалось избежать ограничений благодаря вовремя найденным обходным путям. В частности, речь идёт о сотрудничестве с Северной Кореей, Ираном и Китаем.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также признал, что России удалось укрепить оборонную промышленность намного быстрее, чем это прогнозировалось на Западе.
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Представитель Госдепа также добавил, что России удалось избежать ограничений благодаря вовремя найденным обходным путям. В частности, речь идёт о сотрудничестве с Северной Кореей, Ираном и Китаем.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также признал, что России удалось укрепить оборонную промышленность намного быстрее, чем это прогнозировалось на Западе.
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Анастасия Чинкова