Блинкен признал успех оборонной промышленности России на фоне санкций

Главы министерств иностранных дел Евросоюза в ходе заседания в понедельник обсудят возможные последствия для Венгрии в связи с миротворческими усилиями премьер-министра Виктора Орбана, которые он не координировал с Брюсселем. Об этом неназванный высокопоставленный чиновник ЕС сообщил в беседе с журналистами.