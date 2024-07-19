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Блинкен признал успех оборонной промышленности России на фоне санкций

Блинкен: РФ обеспечила успешную работу ОПК, несмотря на санкции
19 июля 2024, 20:40
Фото: iStock/fotosr

Фото: iStock/fotosr

Россия обеспечила успешную работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК), несмотря на введённые против страны санкционные ограничения. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступление которого опубликовано в YouTube-канале Госдепа.
Блинкен подчеркнул, что России удалось найти способы для поддержания работы оборонно-промышленной базы. Это, в свою очередь, позволило продолжить проведение спецоперации на Украине.

Представитель Госдепа также добавил, что России удалось избежать ограничений благодаря вовремя найденным обходным путям. В частности, речь идёт о сотрудничестве с Северной Кореей, Ираном и Китаем.



Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также признал, что России удалось укрепить оборонную промышленность намного быстрее, чем это прогнозировалось на Западе.

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#россия
#санкции
#оборона
#промышленность
Блинкен: каждая администрация будет вольна определять свою политику по Украине
19 июля 2024, 19:57

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос, может ли Вашингтон гарантировать поддержку Киеву в случае победы бывшего президента Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Блинкена, каждая администрация вольна сама определять политику. Он отметил, что офис Трампа, в случае победы республиканца на выборах, будет самостоятельно определять политику по Украине.

В Белом доме не исключили, что документ о гарантиях безопасности с Киевом, который рассчитан на десять лет, может быть отменен следующим главой американского государства.

Ранее Дональд Трамп пообещал в кратчайшие сроки урегулировать каждый международный кризис, созданный администрацией Байдена, при вступлении в должность президента США.

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#дональд трамп
#администрация
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#украина
#политика
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Семья Байдена обсуждает план по его снятию с выборов
19 июля 2024, 19:56

Фото: РИА Новости/Стрингер

Семья президента США Джо Байдена начала обсуждать план по его выходу из президентской гонки. Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что в настоящее время члены семьи главы государства обсуждают, как может выглядеть его выход из президентской гонки. Ближайшее окружение Байдена убеждено, что, если 81-летний политик примет решение не баллотироваться на второй срок, то он будет руководствоваться желанием помочь демократам победить Дональда Трампа на выборах.

Источники отмечают, что окружение Байдена очень волнует вопрос влияния предвыборной гонки на здоровье политика, а также на стабильность в США.

В настоящее время заболевший коронавирусом Байден находится в изоляции в своей резиденции в штате Делавер. Однако он планирует вернуться к предвыборным мероприятиям уже на предстоящей неделе.

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#сша
#политика
#здоровье
#джозеф байден
#выборы
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Финские пограничники заявили о нарушении границ с Россией
Финские погранотряд сообщил о третьем за месяц пересечении границ с Россией
19 июля 2024, 19:14

Фото: IStock/Ruma Aktar

Пограничный отряд Северной Карелии в Финляндии проводит расследование незаконного пересечения границы с Россией моторной лодкой на озере Пюхяярви. Об этом погранотряд сообщил в пресс-релизе, передает ТАСС.
Уточняется, что лодка пересекла границу, заплыла на 100 метров вглубь финской территории и вернулась обратно в Россию.

В настоящее время идет взаимодействие пограничных служб для совместного выяснения произошедшего. Ранее незаконные пересечения русско-финской границы наблюдались 11 и 14 июля.

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#лодка
#финляндия
#россия
#граница
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Байден заявил, что США будут добиваться освобождения журналиста Гершковича
19 июля 2024, 19:11

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Джо Байден после вынесения в России приговора журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу заявил, что Соединённые Штаты продолжат добиваться его освобождения.
В пятницу Свердловский областной суд вынес приговор Гершковичу по делу о шпионаже.Весной прошлого года журналист по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавода». Он был приговорён к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Байден в ответ на решение суда заявил, что страна упорно добивалась освобождения своего журналисты и продолжит это делать и дальше.

Также глава Белого дома подчеркнул, что возвращение Гершковича и других американцев на родину является первоочередным приоритетом его администрации.

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#сша
#джозеф байден
#россия
#суд
#приговор
#журналист
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Венгрия поднимет в Евросоюзе вопрос о запрете Киевом поставок нефти из России
19 июля 2024, 18:50

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Венгрия считает недружественными по отношению к себе действия Украины, направленные на запрет поставок нефти из России, и поднимет соответствующий вопрос на заседании Совета ЕС. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Ранее сообщалось, что украинские власти ввели санкции против российской компании «Лукойл», которая поставляет нефть в Венгрию и Словакию.

Сийярто заявил, что такое решение Киева неприемлемо. В связи с этим он намерен поднять этот вопрос на Совете министров иностранных дел Евросоюза 22 июля. Он назвал странными действия страны, которая желает вступить в ЕС, и вместе с тем угрожает энергоснабжению двух государств объединения.

Отметим, что российская нефть поставляется на НПЗ компании Mol в Сазхаломбате и Братиславе, которые настроены именно на переработку такого сырья. Ежегодно Венгрия и Словакия получают от российского «Лукойла» порядка двух миллионов тонн нефти.

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#венгрия
#евросоюз
#нефть
#россия
#украина
#санкции
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Песков рассказал о предвыборных лозунгах кандидатов в США
РИА Новости: кандидаты в США озвучивают американцам то, что они хотят услышать
19 июля 2024, 18:29

Фото: IStock/Валентина Певцова

Участники политической борьбы в США в период предвыборной кампании делают много разных заявлений для внутренней аудитории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают слова РИА Новости.
Он пояснил, что ради победы в политической борьбе оппоненты не будут стесняться в фразах и выражениях, лишь бы сказать американцам то, что они хотят услышать. Все это делается для привлечения избирателей.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп произнес самую длинную предвыборную речь за вс историю США. Общая продолжительность его выступления составила один час 32 минуты.

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#сша
#помощь
#дональд трамп
#дмитрий песков
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Политолог Бедрицкий допустил «неслучайность» COVID-19 у Байдена
19 июля 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Стрингер

Кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий заявил, что заболевание президента США Джо Байдена коронавирусом сразу после покушение на его соперника в предвыборной гонке Дональда Трампа может быть неслучайным.
Специалист не исключил, что со стороны демократов логично попытка либо вывести Байдена из предвыборной гонки, либо сделать что-то яркое, что перебьёт инциднт с покушением на Трампа, который, по мнению Бедрицкого, не кажется постановочным.

«Сразу после покушения на Трампа предпринимать какие-то яркие шаги, направленные на повышение популярности Байдена, неловко. Месяц август — единственный срок, когда с Байденом может либо что-то случиться такое, что он просто не будет участвовать в выборах. В связи с этим нынешний COVID-19 Байдена представляется совсем неслучайным», — добавил в беседе с Pravda.Ru Бедрицкий.

А политолог-американист Малек Дудаков предложил не торопиться с выводами о «списании» Байдена.

«Не стоит воспринимать всерьёз вбросы в прессу от анонимных источников, учитывая, что они пророчат этот самый выход Байдена из президентской гонки уже последние две-три недели, а его всё никак не происходит. Поэтому пока что всё-таки Байден и его семейство хоть и находятся в определенной политической осаде, но я вполне допускаю, что не собираются сдаваться», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Дудаков.

Ранее президент Американского университета в Москве профессор Эдуард Лозанский оценил почти в 100% вероятность снятия кандидатуры действующего президента США Джо Байдена с президентской гонки.

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#сша
#президент
#политолог
#байден
#выборы
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В Евросоюзе обсудят несогласованные с Брюсселем действия Орбана
19 июля 2024, 17:26

Фото: iStock/xbrchx

Главы министерств иностранных дел Евросоюза в ходе заседания в понедельник обсудят возможные последствия для Венгрии в связи с миротворческими усилиями премьер-министра Виктора Орбана, которые он не координировал с Брюсселем. Об этом неназванный высокопоставленный чиновник ЕС сообщил в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что в настоящее время не может ответить на вопрос о конкретных последствиях для Венгрии. Однако данный вопрос затронут главы МИД.

По словам чиновника, в Евросоюзе недовольны тем, что, по заявлениям Венгрии, именно Брюссель является стороной, поддерживающей конфликт на Украине. При этом большинство стран ЕС не согласны на мир на любых условиях и выступают за реализации мирного плана Зеленского.

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#евросоюз
#венгрия
#мид
#виктор орбан
#украина
#политика
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Зеленский попросил Британию разрешить бить вглубь России
19 июля 2024, 16:33

Владимир Зеленский обратился к Великобритании с просьбой возглавить усилия по нанесению ударов по территории России.
Как сообщает издание The Guardian, во время официального приёма на Даунинг-стрит президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с просьбой разрешить нанесение ударов по российским объектам с использованием западного оружия дальнего действия.

«Зеленский попросил премьер-министра проявить лидерство и помочь Украине с получением дальнобойного вооружения. По словам украинского президента, это позволит Киеву уничтожать склады оружия в России, укрепить оборону и обезопасить свои позиции на передовой», — сообщили в ведомстве.

Правительство Великобритании дало понять, что решение о предоставлении оружия будет зависеть от Киева, но при этом необходимо учитывать соблюдение международного права.

В июле 2024 года Зеленский заявил, что Лондон разрешил использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по России. Это вызвало предупреждение МИД РФ о возможных ответных ударах по военным объектам и технике Великобритании.

Кремль осуждает смягчение ограничений на использование ракет, предупреждая о возможных поставках оружия в регионы, откуда будут наноситься удары по объектам западных стран.

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