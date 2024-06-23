Американцев призвали к протестам против правительства США после удара ВСУ по Севастополю

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Бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что американцам нужно выйти на протесты с требованием, чтобы правительство США остановило украинский конфликт.
«Пора американцам выступить против этого безумия. Протестуйте у Белого дома и потребуйте положить конец прокси-войне Байдена с Россией, пока не стало слишком поздно», — написал предприниматель в соцсети Х.
По его мнению, американский лидер ведет в пропасть все человечество. США за счет американских налогоплательщиков отправляют Украине ракеты, которыми ВСУ потом совершают удары по мирному населению.
В воскресенье, 23 июня, в 12:15 ВС Украины ударили по Севастополю. В Минобороны сообщили, что Киев совершил атаку на город пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре из них сбили средства ПВО, однако одна отклонилась и разорвалась над городом. Четыре человека погибли, более 140 получили ранения и травмы,
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Диана Аванесян