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Американцев призвали к протестам против правительства США после удара ВСУ по Севастополю

Дотком: американцы должны остановить Байдена после удара ВСУ по Севастополю
23 июня 2024, 21:14
Фото: istock/rarrarorro

Фото: istock/rarrarorro

Бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что американцам нужно выйти на протесты с требованием, чтобы правительство США остановило украинский конфликт.
«Пора американцам выступить против этого безумия. Протестуйте у Белого дома и потребуйте положить конец прокси-войне Байдена с Россией, пока не стало слишком поздно», — написал предприниматель в соцсети Х.

По его мнению, американский лидер ведет в пропасть все человечество. США за счет американских налогоплательщиков отправляют Украине ракеты, которыми ВСУ потом совершают удары по мирному населению.



В воскресенье, 23 июня, в 12:15 ВС Украины ударили по Севастополю. В Минобороны сообщили, что Киев совершил атаку на город пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре из них сбили средства ПВО, однако одна отклонилась и разорвалась над городом. Четыре человека погибли, более 140 получили ранения и травмы,

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Расчет командного бункера ВСУ под Киевом сдался в плен вместе со знаменем
23 июня 2024, 21:09

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В первые дни СВО роте спецназа 106-го разведотряда была поручена задача захватить запасной командный пункт ВСУ, расположенный в бункерах под Киевом и замаскированный под тыловой район.
Командир роты с позывным «Граф» рассказал военкору Юрию Котенку, что они блокировали район, а Силы специальных операций работали непосредственно на командном пункте, пишет «Российская газета». Когда расчет КП сдался в плен, погибших было немного, и рота охраняла территорию от возможных атак противника.

Через день, после эвакуации пленных, спецназу приказали уничтожить все коммуникации и покинуть объект по завершении миссии. Рота обеспечивала безопасность инженерам, которые занимались подрывом бункеров. Строения были советской постройки, имевшие отверстия для закладки взрывчатки, что позволяло легко их уничтожить.

Военнослужащие ВСУ, захваченные на командном пункте, вероятно, стали первыми пленными СВО. Они сдались без боя вместе со знаменем своей части. Штат части составлял около 110 человек, из которых 60-70 попали в плен, включая пять женщин-военнослужащих. При захвате погибли 6-8 человек, оказавших сопротивление, а еще около 30 человек смогли уйти.

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Симоньян: Враги России — вранье и разобщенность
23 июня 2024, 20:29

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что два врага России — «шапкозакидательство» (вранье) и разобщенность.
«Мы проигрывали в своей истории вообще не часто, а если и проигрывали, то проигрывали по двум причинам всегда. Как принято говорить, у России два союзника — армия и флот, и у России есть два врага — это «шапкозакидательство» и разобщенность», — заявила Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что под шапкозакидательством понимает вранье, а сам термин появился во времена Крымской войны. Симоньян напомнила, что в тот раз России не удалось одержать победу.

«И тогда полководец докладывал командующему, попивая шампанское, что «мы этих французиков шапками закидаем». Закидали?», — сказала главред в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Она отметила, что было бы хорошо ввести уголовную ответственность за вранье, аналогичную ответственности за фейки о ВС РФ. Вторым врагом страны Симоньян назвала разобщенность. По мнению журналиста, большая часть внутренних врагов уже покинули Россию, и необходимо переставать «выискивать врагов среди оставшихся».

«Мне кажется, нужно немножко прекратить придираться к своим. Каждый человек может неловко выразиться, как-то там, не так куда-то выйти, пойти. Если мы понимаем, что человек свой и с нами, и прочее, вот право слово — нам есть чем заняться, кроме этого», — сказала Маргарита Симоньян.

России не близка культура отмены и «сжигания ведьм», распространенная в США. Главное, честно работать, не врать и не терять сплочённости, резюмировала главред RT.

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В Пушкино проходит фестиваль национальных культур «Подмосковье – территория дружбы»
23 июня 2024, 19:21

Фото: Константин Гергайя.

В Пушкино проходит IX Московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы». Мероприятие организовано министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области при поддержке администрации городского округа.
На фестивале представлены национальные коллективы, исполняющие песни и танцы в национальных костюмах. В парке установлены стенды с выставками национального прикладного искусства и быта, где представлены экспонаты из разных регионов России, Азербайджана, Армении, Молдавии, Дагестана, Татарстана, Белоруссии и Мордовии.

Посетители участвуют в мастер-классах по ремесленным навыкам: вязанию, вышивке, плетению венков, росписи национальных костюмов. Также можно попробовать национальные блюда, включая плов с бараниной, и насладиться чаем.

Фестиваль является площадкой для встречи представителей различных национально-культурных объединений, что способствует укреплению дружбы и уважения к культурному наследию многонационального Подмосковья.

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Парламент Ирана предложил внести армию и силовиков Канады в список террористов
23 июня 2024, 18:18

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Меджлис (парламент) Ирана внёс предложение, призывающее обязать власти страны внести в список террористических организаций армию, а также силовые структуры и силы безопасности, имеющие отношение к правительству Канады.
Об этом сообщило информационное агентство Nour News. Ранее канадский министр общественной безопасности Доминик Леблан заявил, что правительство Страны Кленового Листа внесло в список террористов Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС). Глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли призвала всех граждан страны немедленно покинуть Иран после этого решения Канады.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал этот шаг Канады противоречащим канонам международного права. Он также подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на реализацию «ответных соразмерных действий». Теперь в Меджлис внесено предложение о признании террористами армии и сил безопасности, связанных с правительством Канады.

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Развожаев: под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми
23 июня 2024, 18:10

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате ракетной атаки ВСУ пострадал пляж, на котором отдыхали люди с детьми.
«Во время террористической атаки киевского режима на Севастополь, в летний праздничный день, при хорошей погоде, когда люди наслаждались отдыхом на пляже, кассетный боеприпас американского производства ранил 124 человека», — написал Развожаев.
По информации Минобороны РФ, город был атакован ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре ракеты были сбиты, одна отклонилась и взорвалась над городом из-за воздействия российской ПВО.

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На встрече шерп G20 Россия выступит против политизации экономического сотрудничества
Посол Бердыев: Россия будет пресекать попытки политизации сотрудничества G20
23 июня 2024, 17:56

Фото: istockphoto/AlexLMX

Россия будет решительно пресекать попытки искусственной политизации экономического сотрудничества G20 на предстоящей встрече шерп, которая пройдёт в Рио-де-Жанейро с 3 по 5 июля.
Об этом заявил посол МИД РФ по делам G20, су-шерпа Марат Бердыев. В своём телеграм-канале он указал, что основными темами, выбранными бразильскими партнёрами в этом году, будут борьба с бедностью и голодом, проведение справедливых энергетических переходов без экономических потерь и реформа глобальных институтов управления. Россия полностью поддерживает указанную повестку, подчеркнул дипломат.

Однако, по данным Бердыева, с подачи США и англосаксов западные шерпы намерены затронуть также геополитические вопросы. Посол заверил, что российская сторона будет жёстко пресекать любые попытки политизации экономического сотрудничества, а также навязывания странами G7 своих предвзятых и однобоких оценок событий на международной арене.

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Сенатор Карасин призвал смотреть на реальные дела после заявления главы МИД Вьетнама
Сенатор Карасин: В современном мире нужно смотреть не на слова, а на дела
23 июня 2024, 17:15

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Необходимо привыкнуть существовать в мире реальных дел, а не устных заявлений, пусть даже достаточно громких. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Так он в разговоре с изданием «Лента.ру» прокомментировал заявление главы МИД Вьетнама о стратегическом партнёрстве с США на следующий день после визита в страну президента РФ Владимира Путина.

«Мы должны привыкнуть жить в мире реальных дел, а не в мире словесных заявлений деятелей той или иной страны», — сказал сенатор.

Карасин также отметил, что реальные дела понятны, они всё показывают и на их основе можно делать какие-то выводы. К тому, что люди маневрируют словами, пытаясь оттенить события в ту или иную сторону, следует относиться критически, но спокойно, заключил политик.

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Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику
23 июня 2024, 16:47

Фото: сайт Кремля

Россия может полагаться исключительно на свои силы для обеспечения армии военной техникой. Об этом сообщил президент Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
23 июня президент провел встречу с выпускниками военных вузов, где одной из тем стала стабильность экономики российского министерства обороны.

«Все от этого зависит: и денежное довольствие, и новая техника, и размещение заказов — это критически важно. Мы в этом плане можем рассчитывать только на себя», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что никто не придет к России с предложением помощи и вооружениями, поэтому стране приходится самостоятельно производить необходимые машины и боеприпасы.

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#путин
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Додик: США сеют хаос в мире от Ирака до Боснии и Герцеговины ради своих интересов
Президент Додик обвинил США в хаосе от Ирака и Сирии до Боснии и Герцеговины
23 июня 2024, 14:20

Фото: сайт Кремля

Президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что США сеют хаос в мире от Ирака, Сирии и Ливии до Боснии и Герцеговины, преследуя собственные эгоистические интересы. Такое высказывание глава государства опубликовал в своем профиле в соцсети «Х».
«Америку волнуют только ее интересы, а боснийцы, сербы и хорваты заботят их как прошлогодний снег. Так же, как им было наплевать на иракцев, сирийцев, ливийцев, египтян, афганцев, на землях которых они устроили хаос исключительно из-за своих интересов», — сообщается в заявлении.

Политик также сравнил США с Австро-Венгрией 1908 года, когда она аннексировала Боснию и Герцеговину. По словам Додика, цель у таких действий — «вытянуть все, что можно вытянуть», а не помочь в развитии страны.

Ранее президент РС и Биг заявлял, что Запад планировал разделить Россию на пять частей, потренировавшись перед этим на Югославии. Однако планам, по словам политика, помешал Владимир Путин, который вовремя почувствовал тенденцию и начал бороться за национальные интересы.

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