Максимальный ущерб одним ударом: Применение ВС РФ ФАБ-3000 в зоне проведения СВО, что известно

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Военные Вооруженных сил РФ три раза применили сверхтяжелую авиационную бомбу ФАБ-3000 в зоне проведения СВО. На Западе не могли поверить в существование этих бомб, а в США предупредили Украину о серьезной опасности.
Какими характеристиками обладает бомба ФАБ-3000, радиус поражения и чем она опасна — в материале «Радио 1».
По объекту ВСУ в Харьковской области впервые применили ФАБ-3000 с УМПК
20 июня российские военные первый раз применили авиабомбу ФАБ-3000 в зоне проведения СВО. Целью бойцов ВС РФ стал четырехэтажный дом в харьковском населенном пункте Липцы. Украинскими боевиками он использовался в качестве пункта временной дислокации (ПВД).
По данным «Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», прямого попадания в дом не было. Однако это было первое боевое применение в истории человечества бомбы такого калибра с УМПК, а отклонение по курсу составило десяток метром.
ВС РФ ударили авиабомбой ФАБ-3000 по скоплению ВСУ в Часов Яре
Второй раз военные ВС РФ авиационную бомбу ФАБ-3000 применили в тот же день. В результате удара было уничтожено крупное скопление личного состава ВСУ в Часов Яре.
Российские военные 23 июня третий раз применили ФАБ-3000 в зоне проведения спецоперации. Видеозапись, на которой запечатлено попадание бомбы в объект украинских войск, опубликовал Telegram-канала Fighterbomber. На кадрах видно, что после прилета произошел сильный взрыв, а в воздух поднялись клубы дыма.
ФАБ-3000: Характеристики
ФАБ-3000 – фугасная авиационная бомба. Производят её на заводе в Нижегородской области. Разработана она была в советское время. В марте МО РФ сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Сейчас является одним из самых разрушительных авиационных средств поражения. Она предназначена для разрушения конструкций различных типов, укрытий (в том числе бетонных) и укрепленных промышленных объектов. Весит бомба около 3 тонн. Взрывчатое вещество весит около 1400 килограммов. Её запуск происходит с высоты до 16 километров. Скорость полета составляет 1200 километров в час.
Мнение экспертов о авиабомбах ФАБ-3000
Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями» заявил, что ФАБ-3000 — одна из самых мощных бомб, которые есть на вооружении российских ВВС. Применяется она для того, чтобы нанести серьезное поражение крупным инфраструктурным военным объектам.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру» отмечал, что одним ударом наносится максимальный ущерб. Поражающие элементы бомбы разлетаются на расстоянии 1200-1500 метров. Это губительно для живой силы, а техника, которая оказывается в эпицентре, становится непригодной к эксплуатации.
Страны Запада не могли поверить, что у России есть сверхтяжелая фугасная авиабомба ФАБ-3000
Немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild заявил, что на Западе не могли поверить в существование такой массивной бомбы, которую применили российские военные на Украине.
В США предупредили Украину о серьезной опасности
По данным издания The National Interest, у Вооруженных сил Украины нет никакого способа отражать удары ФАБ-3000.
Обозреватель предположил, что применение бомб в зоне СВО будет одним из решающих факторов завершения конфликта в пользу Российской Федерации.
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По объекту ВСУ в Харьковской области впервые применили ФАБ-3000 с УМПК
20 июня российские военные первый раз применили авиабомбу ФАБ-3000 в зоне проведения СВО. Целью бойцов ВС РФ стал четырехэтажный дом в харьковском населенном пункте Липцы. Украинскими боевиками он использовался в качестве пункта временной дислокации (ПВД).
По данным «Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», прямого попадания в дом не было. Однако это было первое боевое применение в истории человечества бомбы такого калибра с УМПК, а отклонение по курсу составило десяток метром.
ВС РФ ударили авиабомбой ФАБ-3000 по скоплению ВСУ в Часов Яре
Второй раз военные ВС РФ авиационную бомбу ФАБ-3000 применили в тот же день. В результате удара было уничтожено крупное скопление личного состава ВСУ в Часов Яре.
Российские военные 23 июня третий раз применили ФАБ-3000 в зоне проведения спецоперации. Видеозапись, на которой запечатлено попадание бомбы в объект украинских войск, опубликовал Telegram-канала Fighterbomber. На кадрах видно, что после прилета произошел сильный взрыв, а в воздух поднялись клубы дыма.
Эксперт Меркурис: российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар ВСУ
ФАБ-3000: Характеристики
ФАБ-3000 – фугасная авиационная бомба. Производят её на заводе в Нижегородской области. Разработана она была в советское время. В марте МО РФ сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Сейчас является одним из самых разрушительных авиационных средств поражения. Она предназначена для разрушения конструкций различных типов, укрытий (в том числе бетонных) и укрепленных промышленных объектов. Весит бомба около 3 тонн. Взрывчатое вещество весит около 1400 килограммов. Её запуск происходит с высоты до 16 километров. Скорость полета составляет 1200 километров в час.
Мнение экспертов о авиабомбах ФАБ-3000
Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями» заявил, что ФАБ-3000 — одна из самых мощных бомб, которые есть на вооружении российских ВВС. Применяется она для того, чтобы нанести серьезное поражение крупным инфраструктурным военным объектам.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру» отмечал, что одним ударом наносится максимальный ущерб. Поражающие элементы бомбы разлетаются на расстоянии 1200-1500 метров. Это губительно для живой силы, а техника, которая оказывается в эпицентре, становится непригодной к эксплуатации.
Прибытие штурмбригад ВСУ из заключённых в Волчанск, прорыв ВС РФ к Торецку: последние новости СВО
Страны Запада не могли поверить, что у России есть сверхтяжелая фугасная авиабомба ФАБ-3000
Немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild заявил, что на Западе не могли поверить в существование такой массивной бомбы, которую применили российские военные на Украине.
«ФАБ-3000 — это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить, потому что речь идет о бомбе, которая тяжелее, чем микроавтобус Volkswagen», — сказал он.
В США предупредили Украину о серьезной опасности
По данным издания The National Interest, у Вооруженных сил Украины нет никакого способа отражать удары ФАБ-3000.
Обозреватель предположил, что применение бомб в зоне СВО будет одним из решающих факторов завершения конфликта в пользу Российской Федерации.
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Дарья Осипова