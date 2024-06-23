ВС РФ прорвали «линию Порошенко» в зоне спецоперации

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Telegram-канал «Русское оружие» сообщил о прорыве «линии Порошенко» на Красноармейском направлении российскими войсками.
Штурмовые подразделения группировки «Центр» продвинулись на 650 метров вглубь и на 1350-1500 метров в ширину, поддерживаемые огнём гаубиц и противотанковых пушек. Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.
«Линия Порошенко» — оборонительное сооружение, построенное во время президентства Петра Порошенко для защиты от Донбасса. Укрепления состоят из двух, местами трёх линий обороны.
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