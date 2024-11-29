«Американцы и европейцы гибнут на Украине»: в Венгрии заявили об опасной эскалации конфликта

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Гибель американских и европейских военных на Украине указывают на опасность эскалации и распространения конфликта. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.
«Мы в очень опасной ситуации, потому что сейчас на Украине могут погибать американцы или западные европейцы, имеющие статус военного, это уже происходило», — заявил Орбан.
По его словам, по подобная реальность угрожает эскалацией и распространением конфликта.
Между тем Орбан заявлял, что запуск новейшей российской баллистической ракеты «Орешник» по военному заводу на Украине заставляет задуматься весь коллективный Запад. Возможно, там внемлют призывам к осмотрительности, отмечал он.
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Элина Позднякова