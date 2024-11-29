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«Американцы и европейцы гибнут на Украине»: в Венгрии заявили об опасной эскалации конфликта

Орбан: гибель наемников на Украине говорит об опасности эскалации
Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Гибель американских и европейских военных на Украине указывают на опасность эскалации и распространения конфликта. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.
«Мы в очень опасной ситуации, потому что сейчас на Украине могут погибать американцы или западные европейцы, имеющие статус военного, это уже происходило», — заявил Орбан.

По его словам, по подобная реальность угрожает эскалацией и распространением конфликта.



Между тем Орбан заявлял, что запуск новейшей российской баллистической ракеты «Орешник» по военному заводу на Украине заставляет задуматься весь коллективный Запад. Возможно, там внемлют призывам к осмотрительности, отмечал он.

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#конфликт
#запад
#ракеты
Президент РФ включил Малышеву и Сметанюка в состав Общественной палаты
29 ноября 2024, 14:03

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в составе палаты теперь есть сопредседатель Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли федерального проекта «Профессионалитет» Сергей Сметанюк и руководитель АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елена Малышева и заместитель гендиректора АО «Мостострой-11».

Ранее председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин напомнил, что В России с 1 декабря начнут действовать несколько новых законов.

Первый нормативно-правовой акт касается освобождения участников СВО от взыскания исполнительского сбора. Второй закон, который вступит в силу в первый день зимы — документ о лицензировании деятельности операторов связи.

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#владимир путин
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Кулеба увидел повторение украинского сценария в протестах в Грузии
29 ноября 2024, 13:58

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Протесты оппозиции в Грузии удивительно точно повторяют сценарий Украины в 2013 году. Об этом заявил бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
По его словам, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, которого зачастую называют фактическим правителем закавказской республики, повторяет действия Януковича в 2013 году. Бывший глава МИД Украины также заявил, что Грузия следует «украинскому сценарию» Вопреки риторике правящей партии. По словам дипломата, представители «Грузинской мечты» неоднократно обещали избежать такого сценария.

Накануне, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до конца 2028 года. Он также сообщил, что Тбилиси не примет бюджетные гранты Брюсселя.

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#гранты
#мид
#грузия
#страны
#министр
#евросоюз
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Лавров: RT и Sputnik доказали способность непредвзятого анализа событий
29 ноября 2024, 13:29

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что RT и Sputnik доказали на практике свою способность доносить объективную информацию до аудитории и предлагать непредвзятый анализ событий. Об этом он заявил на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском круглом столе. По его словам, Запад же показал свою нетерпимость к другим точкам зрения.
«Сегодня государства коллективного Запада, много разглагольствующие о свободе слова, плюрализме, демократии, на практике демонстрируют вопиющую нетерпимость к любой альтернативной точке зрения», — пояснил глава министерства, передает RT.
Вместе с тем на том же выступлении Лавров заявил, что нужно сделать для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, для этого следует устранить первопричины кризиса, к которым относятся расширение НАТО путем поглощения Украины и истребление прав русских и русскоязычных украинских граждан.
«Любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным, долговременным, если не удастся устранить его первопричины», — подчеркнул он.
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#лавров
#сми
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Самолёты Сирии нанесли удары по штабу боевиков в Алеппо
29 ноября 2024, 11:56

Фото: iStock/ Roman Novitskii

Самолеты военно-воздушных сил Сирии атаковали штаб боевиков вооруженных формирований в провинции Алеппо на севере арабской республики, передал телеканал Al Mayadeen.
Целью атаки был объединенный оперативный штаб террористов, который находится в окрестностях города Мари в северной части провинции.

Сирийская авиация нанесла удары по боевикам, пункту управления и артпозициям.

Ранее замруководитель Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии Олег Игнасюк заявил, что как минимум 400 террористов запрещенной в Российской Федерации группировки «Джебхат ан-Нусра»* ликвидированы за сутки в Сирии при участии российских военно-космических сил. 27 ноября террористы нападали на межправительственные войска в Алеппо и Идлиб.

9 ноября Израильские военно-воздушные силы ударили по военным заводам и складам в Сирии. В промышленном квартале Эс-Сафира были слышны взрывы от авиаударов.

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#авиация
#взрывы
#террористы
#оперативный штаб
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Орбан: Всему Западу пришлось задуматься после запуска «Орешника»
29 ноября 2024, 11:41

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Запуск новейшей российской баллистической ракеты «Орешник» по военному заводу на Украине заставляет задуматься весь коллективный Запад. Возможно, там внимут призывам к осмотрительности.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Он подчеркнул, что новая ракета является межконтинентальной баллистической, и она способна нести ядерный заряд.

«Эта демонстрация оружия заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы», — сказал глава венгерского правительства.

По его словам, то, что Россия использовала вооружение, о котором ранее не было известно, призывает европейских политиков к ответственности. Орбан сообщил, что ознакомился с техническими параметрами новой российской ракеты, и они его впечатлили. Если «Орешник» будет применён с ядерным зарядом, то конфликт перерастёт в мировую войну, заключил премьер-министр Венгрии.

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#россия
#конфликт
#вооружение
#ракета
#министр
#ракеты
#виктор орбан
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Премьер-министр Речан: Молдавия не будет выплачивать долг «Газпрому»
29 ноября 2024, 10:55

Фото: istockphoto/NiseriN

Молдавия не собирается выплачивать «Газпрому» долг в размере 709 миллионов долларов. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан.
Он коснулся вопроса дальнейших поставок российского газа в эфире телеканала Moldova 1. По словам главы молдавского правительства, российский поставщик пытается обусловить дальнейшее сотрудничество погашением «несуществующего» долга. А то, чего не существует, по утверждению Речана, логично не подлежит оплате.

При этом премьер-министр подчеркнул, что власти Молдавии по-прежнему «полны решимости» сделать всё возможное для обеспечения энергетической безопасности страны. Однако без принятия условий, которые якобы затрагивают национальные интересы.

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#министр
#газпром
#молдавия
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СВР: ФРГ планирует создать на Украине зондеркоманды из националистов
29 ноября 2024, 10:30

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

В Германии задумались о создании на Украине специальных зондеркоманд из националистов. Им планируется поручить выполнение полицейских функций.
Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По данным разведчиков, военные в Германии уже рассматривают опыт немецко-фашистских захватчиков по установлению и поддержанию оккупационного режима на Украине в годы Великой Отечественной войны.

В бундесвере считают, что осуществление должного полицейского надзора в стране будет невозможно без создания специальных зондеркоманд, состоящих из ярых националистов. Им, конечно, придумают другое название, но по сути своей это будут всё те же бандеровские каратели, подчеркнули в СВР.

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#военные
#полиция
#германия
#украина
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Глава Минобороны РФ Белоусов прибыл в КНДР с необъявленным визитом
29 ноября 2024, 09:49

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Министр обороны России Алексей Белоусов в пятницу, 29 ноября, прибыл в Корейскую Народную Демократическую Республику. Этот официальный визит главы российского оборонного ведомства ранее не анонсировался.
По сообщению пресс-службы Минобороны, в ходе визита главы ведомства в КНДР запланированы несколько двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства Северной Кореи.

В аэропорту «Сунан», расположенном в пригороде Пхеньяна, состоялась церемония торжественной встречи российской делегации. В ней приняла участие рота почётного караула Корейской народной армии. У трапа самолёта главу Минобороны РФ лично приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

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#минобороны рф
#церемония
#министр
#кндр
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Володин напомнил россиянам о законах, вступающих в силу с 1 декабря
29 ноября 2024, 08:43

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

В Российской Федерации с 1 декабря начнут действовать несколько новых законов. О них гражданам страны напомнил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
В своём телеграм-канале он написал, что с 1 декабря в России начнут действовать два новых нормативно-правовых акта. Первый касается освобождения участников спецоперации от взыскания исполнительского сбора. Военнослужащие, имеющие долги, не будут платить этот сбор, который составляет 7% от взысканной суммы.

Вторым законом, вступающим в силу в первый день зимы, будет документ о лицензировании деятельности операторов связи. В перечень новых правил лицензирования будет включено требование об использовании схем пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам.

Кроме того, с 4 декабря вступает в силу закон о запрете пропаганды чайлдфри. Согласно документу, в стране будет запрещена пропаганда отказа от деторождения в средствах массовой информации, интернете, кинофильмах и рекламе.

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