«Американцы и европейцы гибнут на Украине»: в Венгрии заявили об опасной эскалации конфликта

Глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что RT и Sputnik доказали на практике свою способность доносить объективную информацию до аудитории и предлагать непредвзятый анализ событий. Об этом он заявил на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском круглом столе. По его словам, Запад же показал свою нетерпимость к другим точкам зрения.