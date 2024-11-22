Орбан поддержал Нетаньяху и пригласил его в Венгрию после решения МУС

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил израильскому коллеге Биньямину Нетаньяху письмо со словами поддержки после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест и пригласил его посетить Венгрию. Об этом сообщает канцелярия Нетаньяху на своём сайте.
В ответ на это письмо израильский премьер-министр выразил Орбану благодарность за позицию Венгрии по праву Израиля на самооборону. Он добавил, что Будапешт, также как и Вашингтон, демонстрирует моральную ясность, выступает исключительно за справедливость и правду.
Днём ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в Газе. Вместе с ними ордер получил и палестинского движения ХАМАС
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Анастасия Чинкова