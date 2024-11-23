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Орбан поговорил с Трампом по телефону

Премьер Венгрии Орбан вновь поговорил с Трампом
Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поговорил по телефону с избранным президентом Дональдом Трампом 22 ноября. Об этом сообщил сам Орбан в социальной сети X.
«У меня состоялась плодотворная встреча с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку в Будапеште. Мы сделали еще один важный шаг к членству Румынии и Болгарии в Шенгене. А в конце ланча нам позвонил по телефону Дональд Трамп», – подчеркнул он.

При этом премьер-министр Венгрии не сообщил о содержании разговора с Трампом. Вскоре после того, как кандидат от республиканцев победил на президентских выборах в США 5 ноября, политики поговорили по телефону.



Ранее Виктор Орбан заявил, что победа Дональда Трампа на выборах может приблизить мир на Украине сразу на семь миль.

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#венгрия
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#сша
#дональд трамп
#орешник
#украина
Лавров заявил об испуге Зеленского в связи с запуском ракеты «Орешник»
23 ноября 2024, 03:43

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский испугался реакции Москвы на применение украинскими войсками оружия дальнего действия на территории России. Об этом пишет ТАСС.
«Хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал, это уже полезно», – сказал глава ведомства.

Министр прокомментировал реакцию украинских властей после применения российской армией экспериментальной ракеты средней дальности «Орешник». Он сказал, что заявление Зелененного западным политикам о нехватке оружия на Украине указывают на опасения ответа со стороны России.

В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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#украина
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#мид рф
#россия
#владимир зеленский
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Зеленский раскритиковал Верховную Раду за отказ работать
23 ноября 2024, 03:13

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале раскритиковал Верховную Раду и иностранные посольства за отказ работать из-за угрозы атаки.
По его словам, если в стране нет воздушной тревоги, то страна, заводы и посольства «должны работать одинаково».

«И воспринимать информацию, в частности, от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной», — подчеркнул он.

Политик пояснил, что это касается как Верховной Рады, так и других структур и ветвей власти, в том числе государственных органов в регионах. Украинский лидер добавил, что при объявлении авиаудара все должны отправиться в укрытие. В противоположной ситуации он подчеркнул, что «мы должны продолжать работать и служить“.

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что будет поддерживать постоянный контакт с иностранными дипломатическими миссиями.

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#владимир зеленский
#украина
#верховная рада
#воздушная тревога
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Стало известно о возможной встрече Трампа с Путиным по вопросу Украины
23 ноября 2024, 01:51

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп якобы встретился с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Майкл Макколл в интервью Atlantic Council.
По словам Маккола, Путин не последовал совету выигравшего выборы президента. Кроме того, Маккол поддержал разрешение на использование американских ракет для ударов по российской территории.

О встрече двух политиков после выборов никто не сообщал. Однако в четверг, 7 ноября, стало известно, что Трамп позвонил Путину и призвал его не эскалировать конфликт на Украине. Американски политик напомнил о военном присутствии Соединенных Штатов в Европе. Сообщается, что Трамп и Путин также «обсуждали возможность установления мира на европейском континенте». Однако позже Кремль опроверг эту информацию.

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#дональд трамп
#владимир путин
#россия
#сша
#украина
#переговоры
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Путин охарактеризовал ракету «Орешник»
Путин: «Орешник» станет гарантом суверенитета и территориальной целостности
23 ноября 2024, 01:28

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Ракетная система «Орешник» – еще один гарант суверенитета и территориальной целостности России, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
До этого заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Орешник заявил, что баллистическая ракета «Орешник» повлияет на ход боевых действий украинского конфликта.

Накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в ходе которого подтвердил нанесение ответного удара с применением ракеты средней дальности «Орешник». Удар был нанесён по одному из крупнейших украинских оборонных предприятий в Днепропетровске.

В пятницу Путин встретился с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК. Он поблагодарил их за проделанную работу по созданию ракеты и поздравил с успешным испытанием новой системы.

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#владимир путин
#орешник
#украина
#россия
#дмитрий медведев
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Песков сообщил о работе по восстановлению новых российских регионов
Песков: для восстановления новых регионов РФ ведется титаническая работа
23 ноября 2024, 01:09

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Титанические работы ведутся по восстановлению новых регионов, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Это программа восстановления регионов. Ее курирует в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин, делается титаническая работа», – отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, одновременно реконструируются и ремонтируются десятки тысяч различных объектов – прокладываются дороги, проводится ремонт домов, поврежденных во время боевых действий.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что в населенных пунктах, контролируемых российскими войсками в новом регионе, будут установлены временные администрации.

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#дмитрий песков
#марат хуснуллин
#новые регионы
#ремонт дорог
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Объявленого иноагентом экс-депутата Госдумы исключили из партии
Объявленого иноаегентом экс-депутата Госдумы Шеина исключили из партии
23 ноября 2024, 00:54

Олег Шеин* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Объявленого иностранным агентом бывшего депутата Государственной Думы РФ Олега Шеина* исключили из партии «Справедливая Россия – За правду», говорится на сайте партии.
«Исходя из этого, дальнейшее нахождение О.В. Шеина* в рядах партии, в руководящих органах регионального отделения Астраханской области дискредитирует партию и наносит вред ее политическим интересам», – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что решение об исключении Шеина* было принято президиумом центрального совета партии.

Ранее Министерство юстиции России признало бывшего депутата государственной Думы Олега Шеина* иностранным агентом. Было заявлено, что политик выступал в качестве эксперта и ответчика на информационных платформах, предоставляемых иностранными агентами. Кроме того, он не только участвовал в распространении материалов иностранными агентами, но и участвовал в распространении «недостоверной информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

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* внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов
#госдума
#депутат
#партия
#минюст рф
#иноагенты
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В украинском городе мужчины перестали выходить на работу из-за облав
В Харькове мужчины перестали выходить на работу в связи с облавами ТЦК
22 ноября 2024, 23:58

Фото: istockphoto/Iryna Imago

В Харькове большинство мужчин перестают ходить на работу из-за облав сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщает издание ​«Страна.ua» в своем Telegram-канале.
По словам владельца одной из станций технического обслуживания (СТО), сотрудники опасаются, что из-за существует «риск не доехать до работы». Поэтому некоторые мужчины не выходят из дома, другие добираются туда с осторожностью. В то же время компании продолжают работать.

Ранее глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что власти Харьковской области хотят усилить региональную мобилизацию. По его словам, работа в этом направлении уже ведется.

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#украина
#харьков
#военком
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В Британии заявили о предупреждении с Украины
Express: ракета «Орешник» может долететь до Великобритании за 20 минут
22 ноября 2024, 23:43

Фото: iStock/nevenmn

На Украине выступили с предупреждениям британским властям после удара ракетой «Орешник» по Днепропетровску. Об этом сообщает британское издание Express.
Издание отмечает, что после запуска «Орешник» может взлететь и поразить Польшу за 12 минут, Германию – за 15 минут, Великобританию – за 20 минут.

Издание подчеркивает, что представители Североатлантического альянса при этом преуменьшают риски. Express обратила внимание на слова представителя НАТО Фарах Дахлаллы. Она отметила,, что использование «Орешника» не повлияет на ход конфликта и поддержку Украины ее союзниками.

Днем 22 ноября президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства обороны РФ и представителями Военно-промышленного комплекса (ВПК). В ходе мероприятия глава государства рассказал об ударе системой «Орешник». Он подчеркнул, что достигнутые результаты и темпы разработки новых ракет вызывают гордость и восхищение.

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#орешник
#владимир путин
#минобороны рф
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#нато
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Медведев высказался о применении Россией ядерного оружия
Медведев: власти России не сумасшедшие и не хотят применения ядерного оружия
22 ноября 2024, 23:21

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал о применении Россией ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, российские власти не сумасшедшие и не хотят применять ядерное оружие. Он назвал использование ядерного оружия «крайним вариантом».

«Нам бы очень не хотелось, чтобы это вообще когда-либо произошло. Сумасшедших в руководстве России нет», – добавил он.

Накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в ходе которого подтвердил нанесение ответного удара с применением ракеты средней дальности «Орешник». Удар был нанесён по одному из крупнейших украинских оборонных предприятий в Днепропетровске.

В пятницу Путин встретился с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК. Он поблагодарил их за проделанную работу по созданию ракеты и поздравил с успешным испытанием новой системы.

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#владимир путин
#дмитрий медведев
#орешник
#нато
#украина
#ядерное оружие
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