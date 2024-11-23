Орбан поговорил с Трампом по телефону

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поговорил по телефону с избранным президентом Дональдом Трампом 22 ноября. Об этом сообщил сам Орбан в социальной сети X.
«У меня состоялась плодотворная встреча с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку в Будапеште. Мы сделали еще один важный шаг к членству Румынии и Болгарии в Шенгене. А в конце ланча нам позвонил по телефону Дональд Трамп», – подчеркнул он.
При этом премьер-министр Венгрии не сообщил о содержании разговора с Трампом. Вскоре после того, как кандидат от республиканцев победил на президентских выборах в США 5 ноября, политики поговорили по телефону.
Ранее Виктор Орбан заявил, что победа Дональда Трампа на выборах может приблизить мир на Украине сразу на семь миль.
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Александр Климов