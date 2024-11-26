Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальных сетях заявил, что 2025 год будет фантастическим при одном условии: если конфликт на Украине будет урегулирован.
«Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год! Мы готовы», — говорилось в сообщении венгерского политика.
Ранее Виктор Орбан поговорил по телефону с выигравшем на выборах президента Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Премьер-министр Венгрии не рассказал о содержании разговора с республиканцем.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ольга Енгалычева