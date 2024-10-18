Американцы отметили, что уровень жизни за последние годы ухудшился

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Согласно недавнему опросу, проведённому социологической службой Gallup, более половины американцев (52%) считают, что их уровень жизни ухудшился по сравнению с 2020 годом. Об этом информирует РИА Новости.
Помимо этого, по данным опроса, 39% респондентов отметили улучшение своего материального положения, 8% не ощутили изменений.
Кроме того, опрос также показал, что 46% участников оценивают текущие экономические условия в стране как плохие. Только 29% описали их как «удовлетворительные», а лишь четверть (25%) считает экономическую ситуацию хорошей. Более того, 62% респондентов отметили ухудшение экономической ситуации по сравнению с 2020 годом.
Отмечается, что эти результаты являются наихудшими за последние 40 лет и отражают растущее недовольство граждан состоянием экономики. Gallup проводит подобные опросы каждые четыре года в преддверии президентских выборов в США.
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Кроме того, опрос также показал, что 46% участников оценивают текущие экономические условия в стране как плохие. Только 29% описали их как «удовлетворительные», а лишь четверть (25%) считает экономическую ситуацию хорошей. Более того, 62% респондентов отметили ухудшение экономической ситуации по сравнению с 2020 годом.
Отмечается, что эти результаты являются наихудшими за последние 40 лет и отражают растущее недовольство граждан состоянием экономики. Gallup проводит подобные опросы каждые четыре года в преддверии президентских выборов в США.
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Дарья Осипова