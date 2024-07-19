Байден поручил провести опрос о перспективах Харрис в президентской гонке

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент США Джо Байден поручил провести опрос граждан страны, чтобы узнать их мнение о шансах вице-президента США Камалы Харрис победить в предвыборной гонке в случае его замены. Об этом информирует телеканал ABC, ссылаясь на чиновника.
До этого несколько анонимных высокопоставленных демократов заявили изданию Axios, что американский лидер на фоне растущего внутрипартийного давления будет вынужден покинуть президентскую гонку уже в эти выходные.
Чиновник также отметил, что сейчас Байден «истощен и измотан». Источник добавил, что время, которое глава Америки проведет на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр, позволит подумать о будущем и переговорить с людьми в окружении.
Ранее Илон Маск ответил на обвинения Джо Байдена о покупке выборов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Президент стал более восприимчив к призывам выйти из гонки. Байден также поручил провести опрос, как бы справилась Камала Харрис», — сказано в сообщении телеканала.
Чиновник также отметил, что сейчас Байден «истощен и измотан». Источник добавил, что время, которое глава Америки проведет на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр, позволит подумать о будущем и переговорить с людьми в окружении.
Ранее Илон Маск ответил на обвинения Джо Байдена о покупке выборов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак