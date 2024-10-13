В Конгрессе рассказали о главной проблеме американцев

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Главной проблемой для американцев является высокая стоимость жизни. Такое заявление сделал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в интервью NBC News.
Он отметил, что иммиграционный кризис также входит в список основных проблем. По словам спикера, ответственность за обозначенный вопрос лежит на Камале Харрис, нынешнем вице-президенте и кандидате на пост лидера США от Демократической партии.
Еще одной серьезной проблемой Джонсон назвал слабость страны на мировой арене. Он добавил, что в этом также виноваты Харрис и президент Джо Байден.
Ранее российский блогер, живущая в Лос-Анджелесе, Нелли Андерсон заявила, что американцы боятся болеть из-за высокой стоимости медицинского обслуживания.
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Еще одной серьезной проблемой Джонсон назвал слабость страны на мировой арене. Он добавил, что в этом также виноваты Харрис и президент Джо Байден.
Ранее российский блогер, живущая в Лос-Анджелесе, Нелли Андерсон заявила, что американцы боятся болеть из-за высокой стоимости медицинского обслуживания.
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Александр Климов