«Американцы выпустили Джина»: что произошло с Россией за время СВО

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На протяжении двух лет Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины, находясь в условиях санкций и антироссийской политики Запада. О том, как проведение СВО сказалось на экономике и как США заставили Россию производить самолеты, читайте в материале «Радио 1».
Россия выстояла давление западных санкций
В России произошла национализация банковской системы и это самое главное, заявил военный летчик, эксперт, заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко. По его мнению, на рост промышленности и экономики оказали влияние в большей степени западные санкции, нежели сами военные действия.
«Здесь даже не сама специальная военная операция, сколько беспрецедентный объем санкций, который на нас обрушился. Мы были к этому готовы, но не в полной мере. То есть наиболее главное достижение, которое у нас сработало, это, наверное, модификация и национализация банковской системы. Грубо говоря, когда нас отключали от «Свифт», блокировали карты, предполагалось, что наша экономика рухнет в течение считанных дней. Кризис платежей я помню еще с советских времен, когда у людей были деньги, но ими не могли расплачиваться, и вся страна была должна сама себе. Это было страшное время. Именно платежи ускоряют экономику, но мы с этим справились. Что касается промышленности – многие вещи были предусмотрены, но многие, в области импортозамещения, не предусмотрели», - подчеркнул эксперт.
Запад нарушил табу, взорвав Северные потоки.Несмотря на экономическую выгоду от Северных потоков, они все равно были взорваны. Такими действиями Запад нарушил табу, и позволил выйти терроризму против гражданских, инфраструктурных объектов, уверен Дрозденко.
«Не предполагалось, что будет такое сумасшествие со стороны Запада, также как и не предполагалось, что взорвут Северные потоки, потому что это тот прецедент, который открыл ящик Пандоры. Например, взрыв магистральных газопроводов в Иране, который совершил Израиль, о чем сообщили американцы — это продолжение истории. Это говорит о том, что терроризм на государственном уровне вышел против гражданских, крупных инфраструктурных объектов. Джин выпущен из бутылки американцами. Сейчас израильтяне спокойно взорвали газопровод в Иране, потом кто-то возьмет взорвет кабель, соединяющий еще что-то. То есть это те вещи, которые во все времена считались табу, они служили интересам многих, в том числе противников, но, к сожалению, такое произошло», - заявил эксперт.
Россия перестроила экономику
Несмотря на санкционное давление, России удалось перестроить экономику и диверсифицировать цепочки поставок товаров, подчеркнул Дрозденко.
«Мы диверсифицировали цепочки поставок. Не просто так сказать: «Теперь мы будет торговать с Востоком, а не с Западом», для этого требуется изменение логистики, изменение транспортных составляющих, тех же железных дорог, контейнерных перевозок. Мы в большей степени перестроили экономику. Говорить о том, что мы стали производить какое-то новое оружие - неправильно. У нас все, что появляется на фронте, это 90% того, что у нас было, но мы по тем или иным причинам этого не делали, не ставили на вооружение, но сейчас это происходит», - пояснил военный эксперт.
Показатель ВВП США – хитрая придумка западных экономистов
В протяженных конфликтах прежде всего воюют экономики. Ни одна страна в мире не производит все продукты, и так или иначе, государства взаимодействуют между собой, объяснил Дрозденко. Он провел параллель с Великой Отечественной войной.
«Героическими усилиями народа заводы были вывезены вглубь территории, там разворачивалась промышленность под дождем, под снегом, на голой земле. Это помогло, здесь работает промышленность, работает экономика», - добавил эксперт.
Эксперт также обратил внимание на сегодняшнюю позицию правительства и подчеркнул, что благодаря ей, российская экономика продолжает расти.
«Главным достижением является деятельность правительства Мишустина, а Мишустин, на мой взгляд, лучший премьер за всю историю России. Он именно тот технократ, профессионал, системщик, который правильно отрабатывает экономический фронт работ, мы это видим своими глазами. У нас не то, что нет падения, у нас рост несмотря на то, что против нас вводили санкции. Мир глобальный, он как был, так и есть, связи экономические они тоже глобальны. Сейчас никто в мире всего не производит. Если Китай говорит, что производит большую часть промышленной технологии, то, с другой стороны, он не производит сырьевые вещи, те же энергоносители. Если мы говорим про США, то ВВП, который считается первым в мире – вообще неправильный подсчет, это хитрая придумка западных экономистов. Это не то, сколько США производит, а то, сколько США внутри себя торгует. Это экономика воздуха в основном», - рассказал эксперт.
Российская экономика стала промышленной
Наиболее яркий пример того, что российская экономика стала более промышленной – это гражданское самолетостроение, заявил Дрозденко.
«Причина в том, что ни один производитель на планете не делает все сам, даже те же «Боинги» частично проектированы в России, также другие машины. Они до сих пор получают детали, оборудование от России. Потому что, если они это покупают, почему бы этого не продавать», - отметил военный эксперт.
Россия производит отечественные самолеты
Россию вынудили производить самолеты, и на сегодняшний день, тот темп, который взят авиационной отраслью, приведет к хорошим доходам.
«Каждый рубль, вложенный в технологичное производство, дает на выходе десятки, а то и сотни рублей. То есть это наиболее выгодное капиталовложение: это высококвалифицированные рабочие места, оборудование. У нас есть еще провалы, в том числе в машиностроении. Речь идет о станках, которые производят машины. В этой области большое движение, даже не столько благодаря СВО, сколько политике Запада в части санкций. Сложности есть, они будут нарастать, они будут давить, но я думаю мы прорвемся», - заключил Дрозденко.
Годовщина СВО
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин обратился к российскому народу и объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Глава государства указал на то, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий», и поэтому после обращения республик Донбасса к России за помощью, он принял соответствующее решение.
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