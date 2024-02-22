«У нас нет плана «Б»: Зеленский признался в растерянности из-за ситуации на СВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет плана «Б» по ситуации с вооружением и боеприпасами на полях спецоперации, в интервью для Fox News.
«Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии», — прокомментировал ситуацию Зеленский.
Ответить прямо на вопрос журналиста — «Есть ли у Украины некий план «Б» на случай, если Соединённые Штаты так и не согласуют новый пакет военной помощи Киеву», Зеленский так и не смог, ответив весьма витиевато.
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