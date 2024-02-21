Рабочая группа по СВО разработала новые меры поддержки участников спецоперации

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Рабочая группа по вопросам военной операции направила президенту России Владимиру Путину доклад, в котором предлагаются ряд мер по поддержке участников СВО. Об этом сообщил в Telegram глава рабочей группы Андрей Турчак
Добровольцам со стажем в зоне специальной военной операции не менее полугода будет предоставлено право освобождения от срочной службы. Данная мера позволит поощрить тех, кто по собственной инициативе проявил патриотизм и внес вклад в защиту Родины.
Участникам СВО предложено сохранить права на полученные ранее «дальневосточные» и «арктические» гектары по договорам безвозмездного пользования.
Документ предусматривает социальную помощь детям-инвалидам, отцы которых погибли в ходе СВО. Им будет обеспечено одновременное получение двух пенсий: по инвалидности и по потере кормильца, что позволит обеспечить детям-инвалидам и их семьям дополнительную социальную защиту.
Страховые гарантии (три млн рублей в случае ранения, пять млн рублей в случае гибели), которые предусмотрены для волонтеров, будут распространяться и на священнослужителей традиционных конфессий, работающих в зоне СВО.
Для производителей беспилотных летательных аппаратов предложено обнулить НДС. Данная мера позволить стимулировать производственный процесс БПЛА.
Для работодателей, которые трудоустроят инвалидов боевых действий, будет предусмотрено снижение страховых взносов.
Рабочая группа предлагает передавать на нужды специальной военной операции конфискованное огнестрельное оружие. Как отметил глава рабочей группы Андрей Турчак, «на передовой оно будет полезнее». Предложение уже поддержал глава Росгвардии Виктор Золотов.
В январе рабочая группа внесла в Государственную Думу законопроект о защите интересов гражданских жен погибших и пропавших без вести участников СВО. Документ был подготовлен по поручению президента Владимира Путина.
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Участникам СВО предложено сохранить права на полученные ранее «дальневосточные» и «арктические» гектары по договорам безвозмездного пользования.
Страховые гарантии (три млн рублей в случае ранения, пять млн рублей в случае гибели), которые предусмотрены для волонтеров, будут распространяться и на священнослужителей традиционных конфессий, работающих в зоне СВО.
Для производителей беспилотных летательных аппаратов предложено обнулить НДС. Данная мера позволить стимулировать производственный процесс БПЛА.
Для работодателей, которые трудоустроят инвалидов боевых действий, будет предусмотрено снижение страховых взносов.
Рабочая группа предлагает передавать на нужды специальной военной операции конфискованное огнестрельное оружие. Как отметил глава рабочей группы Андрей Турчак, «на передовой оно будет полезнее». Предложение уже поддержал глава Росгвардии Виктор Золотов.
В январе рабочая группа внесла в Государственную Думу законопроект о защите интересов гражданских жен погибших и пропавших без вести участников СВО. Документ был подготовлен по поручению президента Владимира Путина.
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Сергей Калугин