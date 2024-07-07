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Американцы вышли на протесты против НАТО

07 июля 2024, 06:40
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Жители Вашингтона вышли на акции протеста против НАТО накануне саммита Альянса, который пройдет в американской столице с 9 по 11 июля, сообщает РИА Новости.


По данным агентства, протестующие собрались в большом зале пресвитерианской церкви в центре города. Они призвали сопротивляться НАТО и «остановить империализм США». Кроме того, они требуют вывода американских войск из Африки, Азии и Латинской Америки.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал поддержку Украины одной из главных тем предстоящего саммита НАТО.

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