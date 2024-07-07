Американцы вышли на протесты против НАТО

Фото: iStock/Tero Vesalainen
Жители Вашингтона вышли на акции протеста против НАТО накануне саммита Альянса, который пройдет в американской столице с 9 по 11 июля, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, протестующие собрались в большом зале пресвитерианской церкви в центре города. Они призвали сопротивляться НАТО и «остановить империализм США». Кроме того, они требуют вывода американских войск из Африки, Азии и Латинской Америки.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал поддержку Украины одной из главных тем предстоящего саммита НАТО.
Читайте также:
В США рассказали о сомнениях в НАТО относительно победы Байдена на выборах
В Германии рассказали, что ждет НАТО после СВО
США на саммите НАТО объявят о новых шагах по усилению украинской системы ПВО
Александр Климов