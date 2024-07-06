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В Германии рассказали, что ждет НАТО после СВО

Дагделен: растет риск прямого участия НАТО в конфликте на Украине
06 июля 2024, 10:51
Фото: iStock/RomanBabakin

Фото: iStock/RomanBabakin

Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что НАТО своей недальновидной политикой увеличивает вероятность прямого участия блока в конфликте на Украине. Об этом сообщает Phoenix.
По словам Дагделен, вместо альянса сейчас необходим мир. Она также призвала не допустить вступление Украины в НАТО.

Депутат считает безответственным выделение средств на поддержку киевского режима на фоне сокращения государственных расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру и иные сферы.



Напомним, Россия многократно отмечала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом Москва остается открытой к диалогу.

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Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиции ЗРК С-300 в Полтавской области
06 июля 2024, 09:56

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале кадры уничтожения ВС РФ позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ в Полтавской области.
В российском военном ведомстве пояснили, что в результате ракетного удара были ликвидированы 2 пусковые установки С-300, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов украинской армии.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по заводу Сумыхимпром в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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В Сумской области повреждён энергетический объект
06 июля 2024, 09:18

Фото: iStock/vladj55

В Сумской области Украины получил повреждения энергетический объект, об этом сообщили в местной военной администрации.
По сообщениям властей, объект получил повреждения в ночь на 6 июля.

Какой именно объект пострадал и как это произошло — в администрации не уточнили, однако известно, что часть населённых пунктов в Сумской области остались без света.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщало, что свет в Сумах пропал после серии взрывов. Как отметили в Госводоканале, пострадали и объекты водоснабжения. Подача воды временно приостановлена.

Взрывы в Сумской области прогремели после полуночи по местному времени.

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#украина
#электроэнергия
#водоснабжение
#взрыв
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По ошибке: Индия намерена вернуть граждан, служащих в ВС РФ
06 июля 2024, 09:06

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Граждане Индии могут служить в российской армии по ошибке.
Reuters, со ссылкой на слова министра иностранных дел Индии Виная Кватры, сообщает, что премьер-министр Нарендра Моди намерен добиться увольнения индийцев, которые по ошибке попали на службу в российскую армию.

Моди поднимет этот вопрос во время своего следующего визита в Москву.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы индийские граждане вернулись как можно скорее», — передаёт агентство слова Кватры. Он также отметил, что 10 индийцев уже возвращены домой. В рядах ВС РФ, по его словам, могут оставаться от 30 до 40 граждан Индии.

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#вс рф
#индия
#военные
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В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение после атаки беспилотников ВСУ
06 июля 2024, 09:01

Фото: iStock/A stockphoto

Аварийные службы завершили работы по восстановлению электроснабжения в городе Приморско-Ахтарск, который находится в Краснодарском крае, после атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник.
Уточняется, что к 03:54 мск все потребители были «запитаны». По словам Шапошника, на данный момент проблема полностью устранена.

В пятницу вечером, 5 июля, в Краснодарском крае система ПВО сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. После теракта в Приморско-Ахтарске на Кубани госпитализированы шесть человек, из них двое детей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#пво
#вс рф
#электричество
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Судья и палач: Чешский наёмник рассказал о службе в ВСУ
06 июля 2024, 08:38

Фото: iStock/Jakub Laichter

Чешский наёмник, служивший в украинской армии, рассказал о своей работе на ВСУ, его слова передаёт Seznam zprávy.
«Мы были полицией, мы были судом, мы были и палачами, раз уж на то пошло», — признался 27-летний военный.

Несмотря на подобные признания, в Чехии мужчину обвиняют в наёмничестве. Помимо этого, военного подозревают в мародёрстве — стало известно, что во время службы он незаконно присваивал себе имущество других солдат и мирных жителей.

Однако военный заявил, что не осознавал преступности своих действий, потому что подобным промышляли и другие служащие Вооружённых сил Украины. Вину чех не признаёт.

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#суд
#сво
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В Чехии и Словакии опасаются применения на Украине снарядов с ураном
Адвокат Алексич: Чехия и Словакия боятся применения на Украине снарядов с ураном
06 июля 2024, 08:36

Фото: iStock/3DSculptor

Жители Чехии и Словакии встревожены возможностью применения украинскими войсками снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Срджан Алексич, защищающий пострадавших во время бомбардировок Сербии силами НАТО в 1999 году.
По словам адвоката, первым пострадает украинский народ, его территории, после чего все перейдет на соседние страны Европы. Алексич отметил, что первыми станут Словакия и Чехия.

Правозащитник подчеркнул, что чехи и словаки согласны с Россией в том, что эта большая трагедия может произойти с Европой.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#чехия
#словакия
#вс рф
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Самоубийство: Орбан высказался о нынешней политике НАТО по Украине
06 июля 2024, 08:13

Фото: Официальный сайт Кремля

Политика НАТО, которую альянс проводит на Украине, противоречит его ценностям, с таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью для издания Newsweek.
Венгерский премьер напомнил, что основной задачей, ради которой был создан Североатлантический альянс — это защита, а не нападение. Сегодня же, подчеркнул Орбан, НАТО всё чаще заявляет о неизбежности масштабного военного столкновения и работает в пользу разжигания конфронтации.

«НАТО выполняет свое предназначение, когда добивается мира, а не войны. Если она выберет конфликт вместо сотрудничества и войну вместо мира, то совершит самоубийство», — считает политик.

Орбан отметил, что Венгрии удалось достигнуть определённого соглашения с альянсом, которое освобождает её от поддержки Украины, как военной, так и финансовой.

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#украина
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Песков: западные политики не связывались с Кремлем по мирной инициативе Путина
06 июля 2024, 08:02

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики не проявляли интерес к мирным инициативам по Украине, которые были предложены российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что политические деятели Запада также не связывались с Кремлем по данному вопросу. Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что мирные инициативы президента РФ Владимира Путина дают возможность сразу остановить боевые действия на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Сумах, где делают кассетные заряды для РСЗО

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями
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#спецоперация
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#дмитрий песков
#владимир путин
#украина
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Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Сумах, где делают кассетные заряды для РСЗО
06 июля 2024, 07:48

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по заводу Сумыхимпром в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО. Об этом сообщает РИА Новости.
Лебедев отметил, что ночью российская армия трижды ударила по военному объекту в Сумах, и первый взрыв прозвучал около полуночи в направлении железнодорожной станции «Басы». Согласно информации сопротивления, само производство находится под землей.

По словам Лебедева, второй взрыв был сильным и чувствовался в центре города.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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