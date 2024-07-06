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Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что НАТО своей недальновидной политикой увеличивает вероятность прямого участия блока в конфликте на Украине. Об этом сообщает Phoenix.
По словам Дагделен, вместо альянса сейчас необходим мир. Она также призвала не допустить вступление Украины в НАТО.
Депутат считает безответственным выделение средств на поддержку киевского режима на фоне сокращения государственных расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру и иные сферы.
Напомним, Россия многократно отмечала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом Москва остается открытой к диалогу.
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Депутат считает безответственным выделение средств на поддержку киевского режима на фоне сокращения государственных расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру и иные сферы.
Напомним, Россия многократно отмечала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом Москва остается открытой к диалогу.
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Екатерина Коршунова