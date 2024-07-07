В США рассказали о сомнениях в НАТО относительно победы Байдена на выборах

Фото: iStock/VanderWolf-Images
Страны НАТО все больше сомневаются в том, что американский президент Джо Байден сможет победить на приближающихся выборах, написал Politico со ссылкой на связанных с альянсом чиновников.
Отмечается, что многие собеседники издания признались, что сомневались в победе Байдена еще до его неудачного выступления на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом.
Авторы материала подчеркивают, что Байден должен продемонстрировать свои лидерские качества на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля для того, чтобы убедить своих союзников в способности остаться в предвыборной гонке.
Ранее президент Соединенных Штатов рассказал о провале в ходе теледебатов и объяснил его отсутствием сил.
Читайте также:
Белый дом заранее подготовил список вопросов для интервьюеров Байдена
«Если Господь спустится с небес»: Байден раскрыл условие выхода из гонки
Байден рассказал об успехах на посту президента
«Не нужно быть гением, чтобы понять, что президент стар. Мы не уверены, что, даже если он победит, он проживет еще четыре года», – рассказал один из них.
Авторы материала подчеркивают, что Байден должен продемонстрировать свои лидерские качества на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля для того, чтобы убедить своих союзников в способности остаться в предвыборной гонке.
Ранее президент Соединенных Штатов рассказал о провале в ходе теледебатов и объяснил его отсутствием сил.
Читайте также:
Белый дом заранее подготовил список вопросов для интервьюеров Байдена
«Если Господь спустится с небес»: Байден раскрыл условие выхода из гонки
Байден рассказал об успехах на посту президента
Александр Климов