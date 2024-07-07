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В США рассказали о сомнениях в НАТО относительно победы Байдена на выборах

Politico: члены НАТО сомневаются в победе Байдена на выборах
07 июля 2024, 01:44
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Страны НАТО все больше сомневаются в том, что американский президент Джо Байден сможет победить на приближающихся выборах, написал Politico со ссылкой на связанных с альянсом чиновников.
Отмечается, что многие собеседники издания признались, что сомневались в победе Байдена еще до его неудачного выступления на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом.

«Не нужно быть гением, чтобы понять, что президент стар. Мы не уверены, что, даже если он победит, он проживет еще четыре года», – рассказал один из них.



Авторы материала подчеркивают, что Байден должен продемонстрировать свои лидерские качества на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля для того, чтобы убедить своих союзников в способности остаться в предвыборной гонке.

Ранее президент Соединенных Штатов рассказал о провале в ходе теледебатов и объяснил его отсутствием сил.

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#выборы
#сша
#президент
Бывший советник Байдена рассказал о главной проблеме президента
Экс-советник Байдена раскрыл главную проблему президента
07 июля 2024, 02:29

kremlin

Бывший советник президента США Джо Байдена Иезекииль Эмануэль рассказал о главной проблеме политика, передает издание Atlantic.
По его словам, проблема Байдена не в его возрасте, а в способности исполнять обязанности президента. Эмануэль сказал, что когнитивные нарушения главы государства привлекли внимание не только журналистов, но и дипломатов с демократами.

Бывший советник американского лидера считает, что ему следует отказаться от участия в выборах. Он также прокомментировал неудачное выступление Байдена в теледебатах, сказав, что это стало чем-то удивительным и уникальным.

Ранее президент Соединенных Штатов признался, что не проходил тест на когнитивные способности. Байден также уклонился от прямого ответа на вопрос, готов ли он опубликовать результаты таких тестов.

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#джозеф байден
#президент
#выборы
#сша
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Экс-советник Пентагона раскрыл будущее новых систем Patriot на Украине
07 июля 2024, 01:58

Фото: iStock/Andrey Atanov

Российские военные могут легко найти и уничтожить новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, отправленные на Украину с Запада. Об этом заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он выразил уверенность, что уничтожение комплексов не вызовет трудностей у российских военнослужащих, поскольку на борьбу с Patriot они «получили много информации и опыта».

Постол заявил, что найти систему ПВО можно с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и после обнаружения расчеты станут целью Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее стало известно, что США планируют объявить о новых мерах по укреплению системы ПВО Украины на саммите НАТО в Вашингтоне, отметив, что речь идет об «исторических и далеко идущих шагах».

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#бпла
#всу
#пво
#вс рф
#россия
#украина
#сша
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Захарова прокомментировала сообщения о расстреле ВСУ пленного военного ВС РФ
07 июля 2024, 01:27

Фото: сайт МИД РФ

Россия неоднократно озвучивала факты издевательств Киева на Донбассе, но американские СМИ сделали все, чтобы этого не видеть, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя «Известиям» сообщения о расстреле российского военнопленного бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Смешно наблюдать за тем, как американские журналисты, издания, газеты, телевидение, интернет-платформы делают вид о том, что якобы ничего не знали из того, каким издевательствам подвергается мирное население Донбасса, сейчас уже новых российских регионов от киевского режима, делают вид, что не знают о пытках, в отношении людей, которые попали к ним в лапы, в лапы ВСУ, нацбатов и так далее», – заявила дипломат.

Она напомнила, что МИД России неоднократно представлял доклады о нарушениях прав человека, в том числе в Совет Безопасности ООН. Однако американские СМИ сделали все, чтобы игнорировать эту информацию, подчеркнула представитель ведомства.

«Все это является открытыми фактами, о которых ни слова не говорят американские журналисты», – резюмировала она.

Ранее стало известно, что иностранные наемники, вошедшие в состав ВСУ в составе подразделения The Chosen Company, приняли участие в казни российского раненого военнопленного в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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#всу
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#сша
#украина
#вс рф
#военные
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#мария захарова
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Лукашенко призвал россиян и украинцев к спасению белорусских сел
Лукашенко призвал украинцев и россиян к покупке участков в белорусских селах
07 июля 2024, 01:14

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинцев и россиян к приобретению участков в белорусских лишенных перспектив селах. Об этом он заявил на государственном празднике «Купалье», известном как «Александрия собирает друзей», сообщает БелТА.
Глава государства пояснил, что это поспособствует сохранению и восстановлению небольших и средних деревень. Он попросил «самых близких друзей из Украины и России» подумать о приобретении земли в «чудо местах», подчеркнув, что это будет стоить копейки.

«Вы должны возродить эти деревеньки. Пусть у вас там будет дача», – заявил Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии поздравил американцев с Днем независимости и пригласил их посетить республику, выразив уверенность, что многие из гостей будут «приятно удивлены».

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#сша
#белоруссия
#россия
#украина
#покупка
#село
#александр лукашенко
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Крупнейший «корабль-монстр» из Китая встал на якорь в спорной морской зоне у Филиппин
Филиппины сообщили о крупнейшем «корабле-монстре» из Китая в зоне спорного рифа
07 июля 2024, 00:54

Фото: iStock/TebNad

Крупнейший в мире корабль береговой охраны из Китая бросил якорь возле спорного рифа в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море. Об этом со ссылкой на представителя береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла сообщило РБК. В своем сообщении филиппинец назвал прибывшее судно «кораблем-монстром».
По данным РБК, речь идет о CCG-5901 — самом большом корабле береговой охраны в мире, который превосходит в размерах американский ракетный крейсер класса «Тикондерога». На вооружении «корабля-монстра» – 76-мм корабельная пушка и две вспомогательные пушки калибром 30-мм, а также два зенитных орудия, а также имеется вертолетная площадка и ангар для самолетов, уточняет издание.

Сообщается, что китайский корабль заплыл в исключительную экономическую зону Филиппин в начале июля, дошел до отмели Аюнгин, переместился к рифу Панганибан, а затем встал на якорь у отмели Эскода.

«Это попытка запугивания со стороны береговой охраны Китая. Мы не собираемся отступать и не дадим себя запугать», — процитировали Тарриэлу в РБК.
В статье указывается, что Китай претендует на внушительную часть Южно-Китайского моря, которая является ключевым каналом морской торговли страны и приносит ей $3 трлн ежегодно, что и вызвало территориальные споры с государствами Юго-Восточной Азии.

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#корабль
#китай
#страны
#флот
#море
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СК пообещал расследование расстрела российского пленного наемниками
СК будет расследовать сообщения о расстреле российского пленного наемниками ВСУ
07 июля 2024, 00:36

Фото: iStock/gorodenkoff

Следственный комитет (СК) России проведет расследование сообщения СМИ о расстреле раненого российского военнопленного, передает Telegram-канал ведомства.
В СК пообещали, что следователи подробно установят обстоятельства произошедшего и находящуюся в открытом доступе информацию, а действиям всех вовлеченных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее стало известно, что иностранные наемники, вошедшие в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе подразделения The Chosen Company, приняли участие в казни российского раненого военнопленного в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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#всу
#сво
#наемники
#плен
#россия
#ск рф
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Белый дом заранее подготовил список вопросов для интервьюеров Байдена
WSJ: Белый дом подготовил список вопросов интервьюерам Байдена
07 июля 2024, 00:14

kremlin

Белый дом заранее подготовил вопросы для журналистов, берущих интервью у президента США Джо Байдена, сообщает The Wall Street Journal.
По его данным, по крайней мере два интервьюера признались, что получили такой список. Речь идет о радиоведущей Андреа Лоуфул-Сандерс и ее коллеге Эрле Ингрэме. Отмечается, что Байден разговаривал с обоими после предвыборных дебатов.

Лоуфул-Сандерс рассказала, что получила список из восьми вопросов, которые ее попросили задать президенту. По ее словам, она согласилась на это при условии, что задаст уточняющие вопрос.

Предвыборный штаб президента прокомментировал ситуацию, заявив, что «не ставит условия по использованию данных вопросов».

«Ведущие всегда могут задать вопрос, который, как они думают, наилучшим образом проинформирует их слушателей», – отмечается в заявлении.

Ранее Байден высказался о своем провале на дебатах и объяснил его отсутствием сил.

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#журналисты
#джозеф байден
#президент
#сша
#выборы
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Американский разведывательный БПЛА зафиксировали возле Калининградской области
06 июля 2024, 23:34

Фото: istockphoto/sommersby

Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4B Global Hawk обнаружили недалеко от Калининградской области, передает Telegram-канал Shot.
Сейчас дрон барражирует над территорией Польши. Он находится примерно в 50 километрах от границы.

Ранее в Государственной думе заявили о причастности американских БПЛА к атакам на Севастополь.

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#калининград
#бпла
#беспилотник
#сша
#россия
#польша
#севастополь
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Орбан назвал последствия конфликта на Украине для мира
Орбан: украинский конфликт вновь грозит разделением мира на блоки
06 июля 2024, 23:26

Фото: сайт Кремля

Конфликт на Украине может расколоть мир на блоки, предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает агентство MTI.
Он подчеркнул, что Будапешт стремится поддерживать открытые, мирные и активные экономические отношения со всеми государствами.

«Страны [Организации тюркских государств] ОТГ являются нашими хорошими партнерами в этом», – отметил политик.

По его словам, они являются важной основой глобального сотрудничества между Востоком и Западом.

Ранее Орбан предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность временного прекращения огня на Украине, но тот отверг его идею.

До этого премьер-министр Венгрии сделал аналогичное предложение украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, однако последний также не воспринял предложение.

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Орбана включили в базу украинского «Миротворца»

Премьер Словакии Фицо выразил восхищение Орбаном после его поездки в Киев и Москву
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#венгрия
#владимир путин
#владимир зеленский
#украина
#россия
#переговоры
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