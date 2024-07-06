США на саммите НАТО объявят о новых шагах по усилению украинской системы ПВО

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США объявят о новых мерах по укреплению системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины на саммите НАТО в Вашингтоне, передает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
«Среди прочего США также объявят новые шаги, нацеленные на укрепление военного потенциала и системы противовоздушной обороны Украины», – подчеркнул чиновник.
По словам источника, речь идет об «исторических и далеко идущих шагах», но он не уточнил, предполагает ли это передачу Киеву новых систем ПВО Patriot.
Напомним, саммит НАТО состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома Джо Байденом на полях саммита альянса в Вашингтоне в среду.
До этого Зеленский и Байден подписали 10-летнее соглашение по безопасности. В соответствии с ним в случае «нападения или угрозы такового против Украины» высокопоставленные лица двух стран встретятся в течение суток, чтобы обсудить ответные меры.
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Александр Климов