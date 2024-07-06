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США на саммите НАТО объявят о новых шагах по усилению украинской системы ПВО

06 июля 2024, 00:22
Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu

США объявят о новых мерах по укреплению системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины на саммите НАТО в Вашингтоне, передает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
«Среди прочего США также объявят новые шаги, нацеленные на укрепление военного потенциала и системы противовоздушной обороны Украины», – подчеркнул чиновник.

По словам источника, речь идет об «исторических и далеко идущих шагах», но он не уточнил, предполагает ли это передачу Киеву новых систем ПВО Patriot.



Напомним, саммит НАТО состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома Джо Байденом на полях саммита альянса в Вашингтоне в среду.

До этого Зеленский и Байден подписали 10-летнее соглашение по безопасности. В соответствии с ним в случае «нападения или угрозы такового против Украины» высокопоставленные лица двух стран встретятся в течение суток, чтобы обсудить ответные меры.

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Украина договорилась с Молдавией о поставках электроэнергии в обмен на газ
Молдавия и Украина договорились о поставках электроэнергии в обмен на газ
06 июля 2024, 00:33

Фото: iStock/Nabil Kamara

Кишинев и Киев договорились поставлять электроэнергию в обмен на газ, сообщило МИД Молдавии.
По данным ведомства, соглашение было достигнуто на встрече министров иностранных дел Украины, Молдавии и Румынии в Кишиневе.

«Республика Молдова выразила готовность обеспечить электроснабжение Украины в рамках обмена газа на электроэнергию», – подчеркивается в сообщении.

Ожидается, что Молдова разместит энергоблоки на своей территории, используя для этих целей природный газ, поставляемый Украиной.

«Стороны будут искать решение, позволяющее сделать газовую инфраструктуру коммерчески надежной», – отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что украинские энергоемкие предприятия вынуждены сократить или закрыть производство из-за высоких цен на электроэнергию в связи с решением украинских властей импортировать 80 процентов электроэнергии.

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FP: Присоединение Таиланда и Малайзии к союзу БРИКС пошатнет влияние США
06 июля 2024, 00:18

Фото: iStock/wimagine

После того, как к союзу БРИКС присоединиться Таиланд и Малайзия – представители Юго-Восточной Азии, влияние США в этом жизненно важном регионе пошатнется, что должно настораживать Вашингтон. Об сообщается в статье журнала Foreign Policy.
«Жизненно важный регион на Глобальном Юге — Юго-Восточная Азия — долгое время отсутствовал в БРИКС. <…> Это выигрышно с точки зрения многополярности в противовес блоковости», — отмечают в издании.
В статье поясняют, что хоть страны Глобального Юга нельзя, за исключение Ирана, назвать врагами США, в БРИКС их привлекают два обстоятельства: устранение нарушений в мировом порядке Вашингтона, который поставил их в невыгодное положение, а также неопределенность в мире из-за тающей мощи США. Все это не только ослабит американское влияние в регионе, но и усилит дедолларизацию, так как и БРИКС, и Юго-Восточной Азии это выгодно, утверждает автор статьи.

«БРИКС достигает зрелости, и это означает растущую способность Глобального Юга включаться и утверждать себя в разговоры о будущем мирового порядка. Расширение БРИКС в Юго-Восточную Азию еще больше усилит стремление к реформам и многополярности», — резюмируют в Foreign Policy.
С начала 2024 Россия стала председателем БРИКС до конца года. За это время к союзу, помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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В Белом доме анонсировали встречу Байдена и Зеленского на полях саммита НАТО
06 июля 2024, 00:14

Фото: сайт Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидеров Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вашингтоне, передает ТАСС, ссылаясь на чиновника из Белого дома.
Они проведут встречи с 20 союзниками и партнерами, подписавшими двусторонние соглашения о безопасности с Украиной.

Ранее Зеленский и Байден подписали 10-летнее соглашение по безопасности. В соответствии с ним в случае «нападения или угрозы такового против Украины» высокопоставленные лица двух стран встретятся в течение суток, чтобы обсудить ответные меры.

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Фицо впервые после покушения появился на публике
Премьер-министр Словакии Фицо впервые после покушения появился на публике
06 июля 2024, 00:06

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился на публике после покушения 5 мая. Об этом сообщает словацкое издание spravy.pravda.sk. Он выступил с речью по случаю государственного праздника в Словакии – Дня святых Кирилла и Мефодия.
Во время своего выступления Фицо заявил об отказе от прогрессивных и либеральных идеологий, которые, по его мнению, «распространяют как рак и подобны яду».

«Я не хочу, чтобы Словакия оказалась в числе стран, которые создают карикатуру на западную цивилизацию», – подчеркнул он.

Кроме того, премьер-министр Словакии похвалил своего венгерского коллегу Виктора Орбана после поездок в Киев и Москву.

«Если бы мое состояние здоровья позволяло, я был бы рад к нему присоединиться», – сказал политик.

Напомним, 15 мая Фицо был ранен в результате стрельбы на выездном заседании правительства Словакии в городе Гандлова. Стрелявший в него писатель Юрай Цинтула был отправлен в СИЗО.

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«Есть подвижки»: в США высказались об обучении пилотов ВСУ управлению F-16
05 июля 2024, 23:56

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Вашингтон на следующей неделе объявит о «подвижках» в сфере обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пилотированию истребителей четвертого поколения F-16, передает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
Он напомнил, что американские инструкторы обучали украинских летчиков управлению этими истребителями более года.

«Мы добились хороших результатов в этом направлении. Я ожидаю, что мы объявим о них на следующей неделе», – отметил политик.

Ранее The Telegraph сообщила, что переданные Украине истребители F-16 могут быть уничтожены, как только прибудут в страну. В последние недели российские войска предприняли несколько успешных атак на украинские аэродромы. При этом система противовоздушной обороны (ПВО) не сработала.

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Первую леди США призвали уговорить Байдена выйти из президентской гонки
05 июля 2024, 23:50

Фото: сайт Белого дома США

Американское издание Washington Post опубликовало коллективное письмо сторонников Демократической партии к жене президента США Джилл Байден, в котором ее призывают убедить своего мужа отказаться от участия в выборах.
«Я потеряла уважение к Джилл Байден… Как только кто-то начинает угасать, вы уже не можете обратить это вспять. Это не просто простуда. Она должна понять, что наступил момент для президента уйти в отставку», – пишет одна из читательниц газеты.

В коллективном обращении женщины отметили, что работают в сфере образования, науки и медицины. Многие вызвались помочь в кампании Демократической партии, но, несмотря на это, они считают необходимым, чтобы Байден выбыл из предвыборной гонки.

4 июля Джо Байден признал свою неудачу в дебатах, отметив, что совершил ошибку и «облажался».

Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США начала искать кандидата на его замену.

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#выборы
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Украина и Великобритания заявили о подписании «беспрецедентного 100-летнего соглашения»
Украина и Великобритания подпишут «беспрецедентное 100-летнее соглашение»
05 июля 2024, 23:41

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером подготовку «беспрецедентного 100-летнего соглашения» Киева и Лондона, сообщает офис президента в Telegram-канале.
Премьер-министр заверил украинского лидера, что поддержка Киева не изменится.

«Обсудили продолжение двусторонней совместной работы, подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией», – заявил Зеленский.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Зеленский предпринимает попытки вовлечь Запад в прямую конфронтацию с Россией исходя из собственных интересов. По его словам, попытка Зеленского вовлечь НАТО в конфликт – это единственная возможность «не только выиграть, но и остаться президентом Украины».

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#владимир зеленский
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#нато
#россия
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Премьер Словакии Фицо выразил восхищение Орбаном после его поездки в Киев и Москву
Премьер Словакии Фицо: восхищаюсь Орбаном после его поездок в Киев и Москву
05 июля 2024, 23:25

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Премьер-министр Словакии Роберто Фицо выразил восхищение своим венгерским коллегой после его поездки в Киев и Москву, передает РИА Новости.
«Я хочу выразить восхищение премьеру Венгрии, который не колебался и поехал и в Киев, и в Москву. Если бы мое состояние здоровья позволяло, я был бы рад к нему присоединиться», — заявил он в рамках первого публичного выступления после покушения в мае.

Также политик добавил, что переговоры о мире никогда не бывают лишними.

Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским лидером «в рамках мирной миссии». Европейский Союз выразил недовольство этим визитом.

Ранее, 2 июля, премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Путин сказал, что между ним и Орбаном состоялся полезный разговор. Он отметил, что в основе двусторонних отношений между Россией и Венгрией лежат здоровый прагматизм и взаимные интересы.

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Венгрия отменила встречу Сийярто с главой МИД Германии Бербок
05 июля 2024, 23:25

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Венгрия отменила запланированную на 8 июля встречу в Будапеште между министром иностранных дел Петером Сийярто и главой МИД Германии Анналеной Бербок, сообщает Reuters.
Источник агентства в министерстве иностранных дел Германии заявил, что там удивилась подобному решению.

В германском внешнеполитическом ведомстве считают, что дипломаты нуждаются в «серьезной и честной дискуссии» после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

5 июля Орбан прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским лидером «в рамках мирной миссии». Европейский Союз выразил недовольство этим визитом.

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#москва
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#евросоюз
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