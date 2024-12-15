Anadolu: Турция хочет признать существование двух народов на Кипре спустя 60 лет

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Турецкие власти хотят признать существование двух народов и государств на Кипре после 60 лет неудачных переговоров. Об этом заявил глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Anadolu.
«Пришло время признать реальность на местах: существование двух отдельных народов и двух отдельных государств на острове Кипр. Ни турки-киприоты, ни Турция не желают тратить еще 60 лет», — сказал политик.
Алтун призвал общественность к взаимоуважению, в особенности по вопросам Эгейского моря и турецкого меньшинства на Кипре. По словам политика, греческой стороне необходимо принять факт того, что Турция с ее протяженной береговой линией разделяет это море и имеет законные права и жизненно важные интересы в регионе. Любые возникшие разногласия следует решать в соответствии с международным правом.
Кипрский вопрос между Грецией и Турцией идет с 1974 года. Остров остается разделен между двумя общинами из-за вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Под оккупацией находилось 37% территории Кипра, где была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, признанная лишь Анкарой. Переговоры под эгидой ООН были прерваны после провала очередного раунда в 2017 году.
Греческая сторона острова настаивает на решении проблемы исключительно на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турецкая сторона выступает за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявлял, что не вернётся за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
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Иван Мусатов