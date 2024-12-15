Турция опровергла ряд постов якобы Эрдогана о необходимости очистить Сирию от курдов

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Администрация президента Турции опровергла ряд публикаций в социальных сетях, в которых лидер турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан якобы объявили о необходимости очистить Сирию от курдов.
В социальных сетях распространяются заявления, которые приписываются Эрдогану и Фидану, в них говорится, что они якобы заявили о том, что «первоначальной целью Турции является ликвидация статуса курдов в Сирии», «Сирия будет полностью очищена от курдов».
Администрация президента Турции подчеркнула, что публикации в социальных сетях, пропагандирующие террористическую организацию PПK/PYD (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и утверждающие, что они являются заявлением Реджепа Тайипа Эрдогана и Хакана Фидана — это дезинформация.
В заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики попросили граждан республики не полагаться на дезинформационные кампании, которые проводятся террористическими организациями для провоцирования общественного мнения.
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Администрация президента Турции подчеркнула, что публикации в социальных сетях, пропагандирующие террористическую организацию PПK/PYD (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и утверждающие, что они являются заявлением Реджепа Тайипа Эрдогана и Хакана Фидана — это дезинформация.
В заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики попросили граждан республики не полагаться на дезинформационные кампании, которые проводятся террористическими организациями для провоцирования общественного мнения.
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Ольга Енгалычева