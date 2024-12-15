Между Турцией и Францией возникла дипломатическая напряженность из-за доклада о БПЛА

Фото: iStock/NiseriN
Доклад французского Министерства обороны о производстве беспилотников в Турции вызвал дипломатическую напряженность между странами. Об этом пишет военный портал Defence Türk.
Указывается, что в июле французская сторона подготовила доклад на 65 страниц о создании БПЛА в Турции. Соответствующий документ опубликовали в октябре.
Большая часть недовольства со стороны Анкары вызвана публикацией фотографий со спутников. На них находятся точные координаты промышленных объектов по производству дронов.
Министерство национальной обороны Турции высказало встревоженность публикацией снимков и потребовало заявления и отзыва исследования. Минобороны Франции удалило версию доклада со всех ресурсов и отметило,что информация была взята из открытых источников.
Читайте также:
Украинское правительство продает основные активы страны западным фондам
Newsweek опубликовал предполагаемую карту Третьей мировой войны
Стали известны планы Турции в Сирии
Большая часть недовольства со стороны Анкары вызвана публикацией фотографий со спутников. На них находятся точные координаты промышленных объектов по производству дронов.
Министерство национальной обороны Турции высказало встревоженность публикацией снимков и потребовало заявления и отзыва исследования. Минобороны Франции удалило версию доклада со всех ресурсов и отметило,что информация была взята из открытых источников.
Читайте также:
Украинское правительство продает основные активы страны западным фондам
Newsweek опубликовал предполагаемую карту Третьей мировой войны
Стали известны планы Турции в Сирии
Иван Мусатов