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Между Турцией и Францией возникла дипломатическая напряженность из-за доклада о БПЛА

Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Доклад французского Министерства обороны о производстве беспилотников в Турции вызвал дипломатическую напряженность между странами. Об этом пишет военный портал Defence Türk.
Указывается, что в июле французская сторона подготовила доклад на 65 страниц о создании БПЛА в Турции. Соответствующий документ опубликовали в октябре.

Большая часть недовольства со стороны Анкары вызвана публикацией фотографий со спутников. На них находятся точные координаты промышленных объектов по производству дронов.



Министерство национальной обороны Турции высказало встревоженность публикацией снимков и потребовало заявления и отзыва исследования. Минобороны Франции удалило версию доклада со всех ресурсов и отметило,что информация была взята из открытых источников.

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Украинское правительство продает основные активы страны западным фондам
JW: правительство Украины продает государственные активы западным фондам
15 декабря 2024, 04:56

Фото: iStock/Photoboyko

Украинское правительство продает основные активы страны западным фондам. Об этом пишет Junge Welt.
«Правительство Украины, по всей видимости, работает над тем, чтобы передать оставшиеся фрагменты экономики западным инвесторам», — говорится в сообщении.

Как отмечает автор материала, на сегодняшний день украинские сырьевые компании находятся под угрозой конфискации активов. Это приведет к их удешевлению, что позволит западным инвесторам их выкупить. В пример приведена американская компания Veon, которая вместе с фондом Blackrock и другими инвесторами желает поглотить украинскую компанию мобильной связи «Киевстар».

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Депутат Госдумы Шеремет: Грузия стала примером для Украины
15 декабря 2024, 03:24

Михаил Шеремет (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Грузия стала примером того, как можно избежать участи Украины и противостоять западной цветной революции. Этим он поделился с РИА Новости.
По словам Шеремета, Грузия стала ярким примером того, как можно избежать украинского сценария и противостоять попыткам государственного переворота извне. Для этого стране важно наличие преданных будущих государственников.

Депутат отметил, что грузинский пример нужно взять на вооружение странам, которые столкнулись с притеснением коллективного Запада.

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Newsweek опубликовал предполагаемую карту Третьей мировой войны
15 декабря 2024, 02:39

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Американский журнал Newsweek опубликовал свою версию предполагаемого фронта Третьей мировой войны с участием России. Согласно изданию, новым фронтом станет северо-восточный фланг НАТО, включающий границу Финляндии и РФ.
Также на карте значится прохождение фронта по территориям Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции и Польши. Его окончание будет у границ Дании с Германией.

Первое столкновение сторон должно случиться между Калининградской областью и Белоруссией. В этом месте проходит Сувалкский коридор на границе между Польшей и Литвой.

Также в издании предвещают боевые действия в Черном и Азовском морях. Силы НАТО столкнутся с серьезным сопротивлением в Абхазии, где Россия имеет большой контингент вооруженных сил.

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Правительство Дании выдаст по 27 тысяч евро сирийским беженцам, которые уедут из страны
15 декабря 2024, 01:38

Фото: iStock/nantonov

Власти Дании выделят проживающим в стране сирийцам по 27 тысяч евро, если они согласятся вернуться на родину. Об этом сообщает Bild.
«Эти деньги выделены в рамках программы репатриации. Правительство отмечает, что эта мера будет выгодна как Дании», — говорится в сообщении.

Также правительство выделит по 6,7 тысяч евро за каждого ребенка. Власти уточнили, что такой подход станет выгодным и для беженцев, ведь большинство из них не трудоустроены в Европе.

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#дания
#беженцы
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Новые власти Сирии хотят заключить соглашения об обороне с рядом государств
Аш-Шараа: власти Сирии хотят заключить соглашения об обороне с рядом государств
15 декабря 2024, 00:37

Фото: iStock/Derek Brumby

Новые сирийские власти намерены заключить соглашения о совместной обороне с рядом государств. Об этом рассказал лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани).
«Мы стремимся заключить соглашения о совместной обороне и выстраивать стратегические военные отношения с рядом государств», — заявил он в ходе эфира на телеканале Al Araby.

О каких странах идет речь, Шараа не уточнил. При этом он отметил, что власти уже получили сообщения из Ирана с просьбой убедиться в безопасности его посольства.

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Reuters: ВС РФ сохранит свои две ключевых базы в Сирии
14 декабря 2024, 23:35

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российская армия оставит свой военный контингент на двух ключевых базах в Сирии, несмотря на падение режима Башара Асада и вывод войск с ряда позиций. Об этом пишет Reuters.
«Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но не покидает свои две основные базы в стране после падения президента Башара Асада», — говорится в сообщении.

Вопрос о присутствии ВС РФ в Сирии и о существующих договоренностях между Москвой и уходящим режимом Асада остается открытым. По словам лидера повстанческих сил, пришедших к власти в Дамаске, Ахмеда аш-Шараа, данная тема будет обсуждаться на будущих переговорах, где последнее слово останется за сирийским народом.

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«Полчаса пешком»: Симоньян о риске потери Абхазии в качестве союзника
Симоньян сравнила риск потери Абхазии в качестве союзника с самоубийством
14 декабря 2024, 22:14

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Российская сторона не должна потерять Абхазию в качестве союзника, поскольку такой риск сравним с самоубийством, заявила в эфире телепередачи «Право знать» на ТВЦ главред RT Маргарита Симоньян.
«Потерять Абхазию как союзника, как наших ближайших... это, извините, самоубийство. (…) до Абхазии полчаса пешком. Внимание, пешком. Вот встал и пошел — через полчаса ты в Абхазии. Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы», — сказала журналистка.
Абхазский лидер Аслан Бжания подал в отставку на фоне оппозиционных протестов в ноябре. Протестующие взяли под контроль комплекс зданий кабмина республики. Поводом стало инвестиционное соглашение с РФ, предполагающее постройку апартаментов в Абхазии. Бжания покинул пост в качестве компромисса.

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#мир
#россия
#абхазия
#новости
#маргарита симоньян
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Назван возможный кандидат в президенты Сирии
Al Araby: оппозиционер Ахмед аш-Шараа может стать новым президентом Сирии
14 декабря 2024, 21:56

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Главный сирийский оппозиционер Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) готов возглавить страну, если его попросит об этом народ Сирии. Ахмеда аш-Шараа цитирует Al Araby.
«Я выдвину свою кандидатуру на пост президента Сирийской [Арабской] Республики, если об этом попросят граждане или окружающие меня люди», — сказал он.
Перед этим глава вооруженных формирований говорил о том, что Минобороны Сирии распустит все вооруженные группировки на территории государства.

В Сирии произошел госпереворот, приведший к переделу власти. В частности, Турция готова забрать себе пять сирийских городов, которые принадлежали ей во времена Первой Мировой войны.

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#война
#конфликт
#выборы
#новости
#оппозиция
#президент
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Вооруженные группировки распустят в Сирии
14 декабря 2024, 20:54

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Сирийское Минобороны распустит все вооруженные группировки в стране, заявил журналистам Syria TV главный оппозиционер Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани).
«Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки», — прокомментировал он и добавил, что в республике «не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства».

Перед этим Ахмед аш-Шараа заявлял, что у Российской Федерации имеется возможность наладить отношения с сирийскими гражданами.

В Сирии произошел госпереворот, в результате которого бывший президент республики Башар Асад сбежал в Россию, получив политическое убежище. Политика уже осудили некоторые из его коллег. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который имеет виды на некоторые города Сирии.

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#сирия
#война
#конфликт
#новости
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