Турция уведомила США о намерении уничтожить Рабочую партию Курдистана в Сирии

Фото: iStock/cenkertekin
Турция уведомила США о намерениях ликвидировать Рабочую партию Курдистана (РПК) на территории Сирии и надеется на «пересмотр позиции» со стороны Вашингтона. Об этом в интервью газете Star сообщил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер.
Он отметил, что народ Сирии, новая администрация страны, а также власти Турции не позволят РПК функционировать в Сирии. В связи с этим приоритетом Анкары является уничтожение этой организации.
Днём ранее военэксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган попытается присоединить часть территорий Сирии. В пользу этой идеи он привёл силу армии Турции, которой Сирия в настоящее время не может оказать сопротивление.
Читайте также:
Турция опровергла ряд постов якобы Эрдогана о необходимости очистить Сирию от курдов
В Турции объявили о готовности сбивать израильские самолеты в Сирии
Назван возможный кандидат в президенты Сирии
Анастасия Чинкова