Аналитик Беляев назвал «путём самоубийцы» отказ Украины от транзита газа РФ

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Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что отказ Украины от транзита российского газа вредно для самой Украины из-за потери ею значительной части доходов.
Он отметил, что, теряя свои доходы из-за подобных решений они ещё и обострят отношения с нашей страной.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских высказал мнение о том, что несмотря на все заявления украинских политиков о непродлении контракта с «Газпромом» на поставку газа в Европу, трубопровод всё равно продолжит работать.
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«Из-за этого своей же рукой разрушают перспективы существования Украины как самостоятельного государства. <…> Для Украины это путь самоубийцы, который ни к чему не приведет. Конечно, они надеются, что будут добывать его через Польшу или Венгрию, но никто точно не знает, получится ли у них это», — высказал своё мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Беляев.
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Мелисса Тимофеева