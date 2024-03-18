Депутат Ананских высказал уверенность в продолжении работы трубопровода в Европу

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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских высказал мнение о том, что несмотря на все заявления украинских политиков о непродлении контракта с «Газпромом» на поставку газа в Европу, трубопровод всё равно продолжит работать.
Он объяснил, что решение, озвученное министром энергетики Украины Германом Галущенко о непродлении контрактов о транзите газа, не будут выгодны ни Европе, не самой Украине.
Ранее сообщалось, что Украина отказалась продлевать газотранспортный контракт с «Газпромом» после 31 года настоящего года.
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«Считаю, что трубопровод всё равно будет работать. Зеленский считает себя самым хитрым и хочет запрета только на словах. На деле он понимает, что стране нужны деньги от транзита газа. Контракт будет формальным не с Украиной, а с какой-нибудь европейской страной, но с транзита деньги получать будет, безусловно, Киев», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Ананских.
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Мелисса Тимофеева