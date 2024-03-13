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Неспособность западных элит справится с Россией свидетельствует об окончании эпохи безраздельного доминирования Запада во всём мире. Такое мнение высказал шведский аналитик и политолог Ларс Берн.
В интервью телеканалу SwebbTV он подчеркнул, что украинский конфликт обернулся настоящим провалом для оппонентов России. Сейчас эта страна стала только крепче, богаче и сильнее, чем когда-либо ранее, считает эксперт.
Несмотря на все усилия союзников поддержать Украину, огромные денежные вливания, поставки Киеву самых современных видов вооружений, российская армия одерживает победы на полях сражений и превращает в металлолом дорогостоящую западную военную технику. Экономика России не только выстояла под давлением беспрецедентных санкций, но и стала ещё стабильнее и сильнее. Налицо поражение Запада и окончание эпохи его мирового доминирования, заключил политолог.
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«Сейчас мы воочию наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада», — заявил Берн.
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Александр Бойцов