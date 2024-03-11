США находятся в более опасном положении, нежели Россия, заявил учёный Турчин

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США в настоящее время находятся в намного более опасном состоянии, чем Россия. Такое заявление в интервью изданию Financial Timesaa сделал российско-американский учёный, профессор Коннектикутского университета Пётр Турчин.
По данным издания, несколько лет назад Турчин прогнозировал взрыв нестабильности в США, который наблюдается с 2020 года. Именно в это время в стране начали чаще происходить демонстрации и беспорядки.
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Анастасия Чинкова