Аналитик Блохин объяснил продвижение Зеленским темы ударов по РФ оружием США

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что Владимир Зеленский будет просить США разрешение бить их вооружением по России, так как в будущем он может такое разрешение вообще не получить.
«Если не сейчас, то, вполне возможно, уже такой возможности не будет, потому что не факт, что Харрис победит, и вполне возможно придёт Трамп. И не факт, что Трамп будет относиться к Зеленскому так же, как относится к нему Байден. Поэтому, конечно, всё внимание Зеленского будет сконцентрировано именно на этом», — пояснил в беседе с RT Блохин.
А историк, миссионер, член международного общественного движения «Другая Украина» Руслан Калинчук спрогнозировал снижение нижней планки призывного возраста на Украине.
«По мере того как людские резервы ВСУ заканчивались, всё сильнее звучало, что надо понижать возраст призывников. И Верховная рада проголосовала закон о снижении возраста мобилизации на Украине до 25 лет. Чем плачевнее состояние ВСУ будет на фронте, а в этом сомнений нет, тем больше будут понижать не верхнюю, а нижнюю планку призывного возраста», — заявил в беседе с «Известиями» Калинчук.
Ранее сенатор СФ Владимир Джабаров заявил, что, если США разрешат Украине бить по территории РФ дальнобойным оружием, это будет очень опасная тенденция.
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Мелисса Тимофеева