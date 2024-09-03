В РФ предупредили об ответе на разрешение США для Киева бить вглубь страны

Фото: istockphoto/OlgaKorica
Если США разрешат Украине бить по территории РФ дальнобойным оружием, это будет очень опасная тенденция. Уверенность в этом в беседе с «Лентой.ру» выразил сенатор СФ Владимир Джабаров.
Таким образом первый зампред комитета СФ по международным делам отреагировал на сообщения о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский снова захочет получить разрешение США в рамках очередной поездки.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский вновь обращался к Западу с требованием предоставить разрешение и дальнобойные вооружения для ударов по РФ.
Читайте также:
США осенью могут объявить о включении ракет JASSM в пакет помощи Украине
Появились новые сведения о россиянине Лобанове, который был убит в Газе
Захарова: Лай Циндэ неправомочен говорить от имени Китая о территориях России
«Если американцы пойдут на это (разрешат наносить удары дальнобойным оружием по РФ — прим. ред.), а от Байдена можно ждать всего, то это будет очень опасная тенденция», — сказал Джабаров.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский вновь обращался к Западу с требованием предоставить разрешение и дальнобойные вооружения для ударов по РФ.
Читайте также:
США осенью могут объявить о включении ракет JASSM в пакет помощи Украине
Появились новые сведения о россиянине Лобанове, который был убит в Газе
Захарова: Лай Циндэ неправомочен говорить от имени Китая о территориях России
Никита Кротов