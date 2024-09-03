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Economist: У Зеленского есть последний шанс получить добро на удары по России

03 сентября 2024, 08:09
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Визит в США на следующей неделе станет для украинского президента последней возможностью получить разрешение своего главного союзника наносить удары вглубь территории России американским оружием до того, как глава Белого дома Джозеф Байден покинет свой пост.


Об этом пишет издание The Economist. Статья озаглавлена красноречиво: «Американские ограничения на удары по России вредят Украине». Во время встречи с Байденом в Нью-Йорке Зеленский в очередной и последний раз попытается добиться снятия этих ограничений.

Киевские чиновники ранее уже неоднократно высказывали недовольство запретом Вашингтона на удары по территории России. Например, телеканал CNN сообщал, что Киев уже передал Вашингтону список предполагаемых целей для этих атак. Однако американские власти в ближайшее время не планируют ослаблять данные ограничения, несмотря на неоднократные просьбы киевского руководства и самого Зеленского.

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Стала известна новая информация о фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
Новый фигурант дела «Крокуса» Хамидов жил в большой семье в Свердловской области
03 сентября 2024, 07:45

Фото: Медиасток.рф

Новый фигурант дела «Крокуса» Хусейн Хамидов несколько лет жил в большой семье в Свердловской области в городе Артемовский. Об этом информирует РИА Новости.
По словам местных жителей, одноэтажный дом, который разделен на три квартиры, расположен в самом конце улицы Дегтярева на окраине Артемовского.

Один из немногих оставшихся в этом месте старожил Иван Князев рассказал, что семья Хамидовых купила трехкомнатную квартиру в доме. Женщина занималась воспитанием детей, которых было шестеро. Она получала на них выплаты. Отец работал вахтами. Прожили в своей квартире они около трех лет, добавил он.

В беседе с агентством Князев рассказал, что женщина уехала на родину, а когда вернулась, очень сильно поругалась с главой семейства. По словам старожила, она предлагала переехать, но муж отказывался. В итоге она собрала детей и уехала. Мужчина через два дня уехал следом. Князев отметил, что квартира стоит пустая до сих пор.

С того момента, как они уехали, прошло 10 лет. Расул Хамидов возвращался один раз. Он осматривал дом и говорил, что в него хочет заселиться его сын, но парень лишь забрал оставшиеся ценные вещи и больше не появлялся.

Напомним, что вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо вооруженных террориста, которые стреляли по людям в упор. Спустя некоторое время они подожги концертный зал. Стрельба произошла перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник». Погибли 145 человек.

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ХАМАС опубликовал видео с Александром Лобановым и другими погибшими заложниками
03 сентября 2024, 07:23

Фото: iStock/Tomas Ragina

Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с гражданином Российской Федерации Александром Лобановым, а также другими заложниками, чьи тела были найдены в воскресенье в Рафахе. Об этом информирует РИА Новости.
Дата и место съемки не разглашаются. На указанной видеозаписи шестеро человек называют свои имена по очереди. Помимо этого, среди них находится гражданин России Александр Лобанов.

Кроме того, сообщается, что в ближайшие часы будут опубликованы их последние слова. Позднее движением было опубликовано обращение погибшей заложницы Иден Йерушалми, которая призывала прекратить бомбардировку Сектор Газа.

В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шести заложников, чьи тела были найдены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге сектора Газа. Среди них оказался 32-летний гражданин России Александр Лобанов и 23-летний гражданин США Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ считают, что эти шесть заложников были убиты ХАМАС незадолго до обнаружения их тел в субботу вечером.

Ранее сообщалось, что посольство Израиля в Москве не располагает информацией о состоянии гражданина РФ Александра Труфанова, который находится в заложниках у палестинской исламистской организации ХАМАС в секторе Газа.

Александр Труфанов был похищен вместе со своей семьей 7 октября 2023 года, а его бабушка, невеста и мать были освобождены раньше. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#армия
#имена
#тела
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В Киеве пообещали подумать над «наказанием» для Монголии за визит Путина
03 сентября 2024, 06:12

Фото: сайт Кремля

Украинское Министерство иностранных дел объявило о намерении принять меры против Монголии после отказа арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети X.
«Отказ правительства Монголии исполнить выданный МУС ордер на арест Путина — это тяжелый удар по Международному уголовному суду. Мы будем работать с партнерами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора», — заявил Тихий.

Ранее Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвиняя российскую сторону в депортации детей из зоны боевых действий на Украине в безопасные районы России.

Путин прибыл с визитом в Монголию, чтобы принять участие в торжествах по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе. Визит проходит на фоне полемики вокруг ордера МУС на его арест. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все аспекты поездки были тщательно подготовлены.

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#арест
#поездки
#путин
#киев
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Bloomberg: страны, поддерживающие Киев, активизируют поставки оружия и ПВО
03 сентября 2024, 03:20

Фото: сайт НАТО

Страны, оказывающие поддержку Украине, активно работают над выполнением своих обязательств по поставкам вооружения и укреплению систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Тем не менее, некоторые государства-члены Североатлантического альянса не смогли выполнить обещания, данные на съезде альянса в Вашингтоне в середине лета.

По данным корреспондентов, Украина сейчас сталкивается с серьезными трудностями из-за потери значительной части своих энергетических мощностей. В то же время нападение на Курскую область не повлияло на продвижение российских войск в Донбассе. Экономика Российской Федерации продолжает поддерживать высокий уровень производства ракет и снарядов, что создает дополнительные вызовы для Украины и ее союзников.

В начале сентября стало известно, что власти Румынии приняли решение о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot, что станет значительным вкладом в обороноспособность Украины.

Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер отметил, что украинская армия оказалась в сложной ситуации, что требует дальнейшей международной поддержки.

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#армия
#украина
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Дальний Восток под угрозой: США ставят ракетное оружие на границах России
Эксперт Ломанов: на Дальнем Востоке нарастают военные угрозы России
03 сентября 2024, 02:26

istock/MassimoVernicesole

Россия сталкивается с нарастающими военными угрозами на Дальнем Востоке, что потребует значительного усиления обороны региона в ближайшие годы. Об этом сообщил руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, профессор Александр Ломанов.
Эксперт отметил, что планы США по размещению ракетного вооружения в Восточной Азии создают серьезную угрозу для безопасности России, передает URA.RU.

Ломанов подчеркнул, что Вашингтон намерен привлечь к этой инициативе своих союзников — Южную Корею и Японию, чтобы сдерживать Китай. Однако такие действия также представляют значительный риск для российских территорий.

«Самое неприятное из того, что можно прогнозировать на ближайшие годы — это необходимость укрепления обороноспособности российского Дальнего Востока», — заявил Ломанов.
По его мнению, милитаризация региона станет одной из главных угроз для Дальнего Востока. В то время как Южная Корея будет оправдывать размещение американских ракет необходимостью защиты от Северной Кореи, Япония сосредоточится на противодействии Китаю, что усилит давление на Россию в этом стратегически важном регионе.

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#сша
#эксперт
#китай
#япония
#южная корея
#вооружения
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Названы признаки того, что ЕС готовится к войне с Россией
Дипломат Логвинов: ЕС готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией
03 сентября 2024, 01:59

Фото: istock/butenkow

Европейский союз (ЕС) направлен на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине и не проявляет готовности к мирному урегулированию. Такое мнение выразил исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.
«Сегодня абсолютно все заявления и действия евробюрократии направлены на дальнейшую эскалацию напряженности с Россией, включая подготовку к прямому вооруженному конфликту», — подчеркнул Логвинов в интервью «Ленте.ру».
Дипломат отметил, что Брюссель сейчас «одержим» гибридным противостоянием с Москвой, однако страны ЕС предпочитают избегать непосредственного участия в боевых действиях, стремясь воевать «до последнего украинца». Он также напомнил, что президент России Владимир Путин представил подход к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса еще в июне 2024 года.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мирные переговоры могут привести к подчинению Украины России, считая их способом поражения Киева.
#дипломат
#ес
#россия
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Рада требует СБУ проверить начальника штаба ВСУ на связь с Россией
Начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ проверят на связь с Россией
03 сентября 2024, 01:07

Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности просит СБУ проверить начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого на предмет связи с Россией. Об этом заявила депутат комитета Соломия Бобровская.
«Был ряд вопросов о наличии паспорта РФ у его жены, соответствует ли действительности информация, что его дочь выступала под флагом РФ на спортивных состязаниях», – цитирует заявление Бобровской ТАСС.

Депутаты подозревают, что Служба безопасности Украины не проверила должным образом капитана первого ранка при назначении.

Главком ВСУ Александр Сырский назначил Гладкого начальником штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ в конце августа. Да 2018 года украинский военачальник был первым заместителем командующего Военно-морских сил ВСУ.

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#депутаты
#всу
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#украина
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Bloomberg: Военное производство России опережает поставки НАТО оружия Киеву
Bloomberg: Западным союзникам Украины стало трудно поставлять оружие Киеву
03 сентября 2024, 00:40

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Западные союзники Украины испытывают трудности с выполнением обещаний по поставке вооружения Киеву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в странах НАТО.
«Союзники Украины изо всех сил пытаются выполнить данные в этом году обещания, чтобы укрепить изношенные системы ПВО на Украине», – сообщает телеканал.

Западные СМИ отмечают, что «темп производства вооружения в России опережает скорость поставок военной помощи Киеву», что серьезно осложняет и без того плачевное положение Украины.

По данным Bloomberg, обещания по поставке ПВО на Украину не смогли сдержать сразу несколько государств – членов НАТО. Также телеканал напомнил, что Украина лишилась значительной части электроэнергии и восстановить подачу тепла до начала холодов шансов мало.

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#украина
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Натовская артиллерия нанесла разрушительный удар по школе в Горловке
ВСУ использовали натовскую артиллерию при обстреле школы в Горловке
03 сентября 2024, 00:08

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили натовскую артиллерию 155-миллиметрового калибра во время обстрела школы №40 в Горловке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным СЦКК, характерные фрагменты и осколки, обнаруженные на месте обстрела, свидетельствуют о применении натовского вооружения. В результате обстрела были повреждены остекление и фасад здания школы. Как сообщил вахтер учебного заведения Виктор, было выбито более 60 окон.

«Слышу свист, и как грохнуло. Всё посыпалось. Я посчитал — 66 больших окон выбито», — рассказал он. По словам Виктора, из-за регулярных обстрелов школы в Горловке работают на дистанционном обучении, что позволило избежать жертв.
Он отметил, что в это время ни детей, ни педагогов в школе не было

Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области. По словам губернатора, в результате украинских обстрелов пострадали два мирных жителя. У одного обнаружена минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и челюсти, а у второй – поверхностная рана шеи.

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#россия
#школы
#всу
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