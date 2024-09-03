Economist: У Зеленского есть последний шанс получить добро на удары по России

Фото: сайт Кремля
Визит в США на следующей неделе станет для украинского президента последней возможностью получить разрешение своего главного союзника наносить удары вглубь территории России американским оружием до того, как глава Белого дома Джозеф Байден покинет свой пост.
Об этом пишет издание The Economist. Статья озаглавлена красноречиво: «Американские ограничения на удары по России вредят Украине». Во время встречи с Байденом в Нью-Йорке Зеленский в очередной и последний раз попытается добиться снятия этих ограничений.
Киевские чиновники ранее уже неоднократно высказывали недовольство запретом Вашингтона на удары по территории России. Например, телеканал CNN сообщал, что Киев уже передал Вашингтону список предполагаемых целей для этих атак. Однако американские власти в ближайшее время не планируют ослаблять данные ограничения, несмотря на неоднократные просьбы киевского руководства и самого Зеленского.
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