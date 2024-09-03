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ВСУ снижают активность в Курской области, а ВС РФ окружают Угледар: последние новости СВО

Марочко: ВС РФ усилили наступление в Харьковской области
03 сентября 2024, 11:34
Фото: РИА НОвости/Станислав Красильников

Фото: РИА НОвости/Станислав Красильников

ВСУ постепенно снижают активность в Курской области, однако начинают активно укрепляться на занятых территориях. Тем временем армия России проводит операцию по окружению Угледара, ведет бои в Украинске, выбивает противника из Селидово и приближается к Торецку.
Последние новости с основных направлений спецоперации и Курской области по состоянию на 3 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область


На сегодняшний день обстановка в курском приграничье существенно не изменилась, однако инициатива находится на стороне ВСУ. Особенно это проявляется на участке от Коренево до Суджи, сообщает военный аналитик Юрий Подоляка. Противник закрепляется на занятых позициях и активно подтягивает подкрепление и технику. При этом активность украинцев по сравнению с прошлой неделей значительно снизилась, но возросла активность возведения различных оборонительных сооружений.



Тем временем в Глушковском районе наблюдается относительное затишье. Предполагается, что силы противника там истощаются, и ВСУ пока решили оставить это направление. Однако боевики предпринимают слабые попытки атаковать Александровку.

Малая Локня остается под контролем наших военных, несмотря на заявления противника, но ВСУ расширили зону контроля в этом населенном пункте и в Погребках. Здесь продолжаются ожесточенные бои. ВСУ также пытаются занять Мартыновку рядом с Суджей, но безуспешно.

Командир спецназа «Ахмат» сделал важное заявление об уничтожении техники ВСУ под Курском
Командир спецназа «Ахмат» сделал важное заявление об уничтожении техники ВСУ под Курском

Покровское направление


Здесь российские бойцы продолжают штурмовать Селидово с южной и северной стороны, и продвигаются в городской застройке. По последним данным, ВС РФ уже заняли центральную улицу. Кроме того, наши подразделения ведут бои в Украинске. Вчера уже удалось полностью зачистить от ВСУ село Лесовка. Тем временем штурмовики российской армии продвигаются к Желанному Первому. Как только удастся выйти к Желанному Второму, будет перерезана коммуникация противника с Красногоровкой, а украинские боевики окажутся в большом Невельском котле. Тем временем до Покровска остается всего шесть км.

Торецкое направление


Российские бойцы выбили подразделения противника с территории шахты Новая и взяли под контроль примыкающий к ней террикон, который дает нашим войскам преимущество для штурма Торецка. Тем временем российские силы продвигаются на северной окраине Торецка от Дружбы к Дачному.

Угледарское направление


Вокруг Угледара ситуация для ВСУ сильно осложняется. Наши войска начали операцию по окружению города. Накануне российские силы ворвались в Пречистовку севернее Новомайорского, перерезав трассу Великая Новоселка – Угледар, что существенно осложнит логистику для угледарского гарнизона ВСУ. Теперь четко вырисовывается будущий охват Угледара не только с прежнего восточного, но и с юго-западного направления. За последний месяц ВС РФ перерезали основные дороги в город, теперь противнику остаются пути для отхода только вдоль лесопосадок на северо-запад.

Военные аналитики полагают, что российское командование стремится обойти Угледар, зайти в тыл в Богоявленку, которая является для гарнизона ВСУ главным логистическим хабом. Тогда противник будет вынужден отходить из города под угрозой окружения.

Харьковское направление


Армия России усилила наступление на Харьковском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Украинские боевики, находящиеся в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы, рапортуют о двукратном увеличении количества боестолкновений на этих участках. По докладам, штурмовые действия наших войск поддерживает, как артиллерия, так и ВКС», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ признают численное превосходство ВС РФ и отмечают, что в последнее время повысилась оснащенность российских войск современными видами и типами вооружения.

Мэр Харькова: Россия впервые применила нетипичную ракету «Гром-Э1»
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Часовоярское направление


Здесь ВС РФ атакуют западную часть Калиновки за водоканалом Северский Донец-Донбасс. Здесь отмечается продвижение наших сил, однако противник запускает множество дронов, чем сильно мешает российским штурмовикам. Также идут бои в районе Григоровки. В восточной части Часов Яра продолжаются боестолкновения позиционного характера.

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Стало известно, с какой целью военные ВС РФ освободят Харьков
Ганчев: Харьков и область будут освобождены, для обеспечения безопасности России
03 сентября 2024, 11:50

Фото: iStock/3sbworld

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Харьков и область будут освобождены, чтобы обеспечить безопасность Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.
«Я никогда не даю ложных обещаний и не могу это делать, поэтому я не стану называть сроки. Но я практически уверен в том, что уже достаточно скоро наша земля будет освобождена от укронацистов», — сказал он.

Все действия, происходящие в Харьковской области, направлены на формирование санитарной зоны для обеспечения безопасности российских регионов, граничащих с Украиной, отметил Ганчев.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с участниками программы «Время героев» заявил, что Россия отодвигает фронтовую линию на харьковском направлении для снижения террористических ударов по Белгороду.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Рогов: ВС РФ ударили по бывшему военному училищу связи в Полтаве
03 сентября 2024, 11:49

Фото: istockphoto/zim286

Ракетный удар по бывшему военному училищу в Полтаве нанесли российские войска, информирует председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
«Именно этот личный состав [училища] и накрыли ракетным ударом. Произошло это в момент построения, в котором изначально принимало участие свыше полутысячи вэсэушников. Потери противника исчисляются сотнями», — говорится в сообщении.

Рогов добавил, что там готовили сотрудников, занимающихся средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее чиновник сообщал, что ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье. Помимо украинских неонацистов, были ликвидированы иностранные наемники.

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Украинский спецназовец осуждён на 20 лет за попытку высадки в Крыму

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Украинский спецназовец осуждён на 20 лет за попытку высадки в Крыму
03 сентября 2024, 10:52

Фото: istockphoto/Diy13

Южный окружной военный суд приговорил участника подразделения спецназначения Главного управления разведки министерства обороны Украины Александра Любаса к 20 годам тюремного заключения.
Была доказана его вина в том, что он пытался высадиться на побережье Крыма, а также осуществить нападение на российских военных. Об этом ТАСС сообщил представитель суда. Также он намеревался осуществить фото- и видеосъёмку установки украинского флага на территории полуострова.

Как установили следователи, 4 октября 2023 года Любас в составе группировки украинских военнослужащих, следовавших с оружием на гидроциклах и катерах, незаконно пересёк границу РФ. Украинцы проследовали к береговой линии, чтобы попытаться высадиться в Крыму. Их обнаружили российские пограничники. Нападавшие начали резко маневрировать на гидроциклах, а затем скрылись. Любас не удержался на пассажирском сидении гидроцикла и упал в воду, после чего был задержан.

Уголовное дело в его отношении было возбуждено по статьям о покушении на террористический акт, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконном ношении оружия, контрабанде и незаконном пересечении государственной границы РФ.

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Стало известно, что в Белгородской области загорелся купол храма после атаки БПЛА
В Белгородской области загорелся купол храма после атаки беспилотника
03 сентября 2024, 09:56

Фото: istockphoto/Igor Zubkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«FPV-дрон нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма», — сообщил губернатор.

По его словам, пожарные расчеты, оперативно прибыли на место и потушили очаг возгорания. Он отметил, что в этом селе еще один БПЛА атаковал социальный объект, в результате чего была повреждена кровля. Отмечается, что пострадавших нет.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее солдат спецназа с позывным Спас рассказал, что против бронетехники США нужна особая тактика, потому что у нее мало уязвимых мест. По его словам, американская техника очень крепкая, у нее не так-то много уязвимых мест. Поэтому важно не только виртуозно пилотировать дрон, но и знать матчасть — куда именно ударить.

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Пострадавшая при атаке дрона жительница Саратова скончалась в больнице
03 сентября 2024, 08:46

Фото: istockphoto/Ruslan Danyliuk

Жительница жилого комплекса «Волга Скай» в центре Саратова Гульнара Темралиева, получившая многочисленные ранения в результате атаки украинского беспилотника восемь дней назад, скончалась в больнице.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии и сразу направлена в отделение интенсивной терапии. Несмотря на все усилия врачей, спасти её не удалось. Всего в результате падения обломков сбитых БПЛА пострадали четыре человека.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким Гульнары и сообщил, что региональные власти окажут помощь семье погибшей 40-летней женщины. По словам главы региона, сотрудники профильных служб завершили разбор поврежденных конструкций многоэтажного жилого дома. Всего из-за атаки дронов в 38-этажном здании получили повреждения 16 квартир. Ликвидация последствий ЧП является для властей первостепенной задачей, подчеркнул Бусаргин.

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Дрон атаковал церковь в Белгородской области
Shot: БПЛА атаковал церковь в белгородском селе Грузское
03 сентября 2024, 08:36

Фото: istock / Popescu Marius

Беспилотник ВСУ атаковал церковь в селе Грузское Белгородской области. Об этом сообщил Телеграм-канал Shot.
В результате случившегося там началось возгорание. По данным издания, никто серьёзно не пострадал.

По данным Mash, внутри храма было порядка десяти человек — прихожане и работники.

На велосипеде к месту инцидента приехал глава Борисовского района.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#бпла
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Командир спецназа «Ахмат» сделал важное заявление об уничтожении техники ВСУ под Курском
Алаудинов: «Ахмат» поразил на Курском направлении технику ВСУ производства США
03 сентября 2024, 08:29

Фото: istockphoto/N-sky

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили за день на курском направлении различную технику Вооруженных сил Украины, в том числе американскую. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.
Алаудинов похвалил бойцов 2-й бригады специального назначения, 11-й десантно-штурмовой бригады и 165-й. По его словам, была уничтожена одна ББМ Stryker (американская), РСЗО RAK-12 (хорватская), станция РЭБ, ЗРК «Тунгуска». Помимо этого, был уничтожен пункт БПЛА, одна САУ, миномет 120-й, пункт управления БПЛА, артиллерийское орудие, два пикапа, а также один миномет.

Командир добавил, что украинские военные на Курском направлении несут большие потери.

По данным Минобороны, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 350 человек и 14 единиц бронетехники. За прошедший день были отражены шесть украинских атак в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Комаровка и Черкасское Поречное.

Ранее боец спецназа рассказал, что бронетехнику США непросто уничтожить. По его словам, американская техника очень крепкая, у нее не так-то много уязвимых мест. Поэтому важно не только виртуозно пилотировать дрон, но и знать матчасть — куда именно ударить.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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Боец спецназа рассказал, что бронетехнику США непросто уничтожить
Боец спецназа Спас: американскую бронетехнику непросто уничтожить
03 сентября 2024, 07:47

Фото: iStock/vadimrysev

Солдат спецназа с позывным Спас рассказал, что против бронетехники США нужна особая тактика, потому что у нее мало уязвимых мест. Об этом информирует РИА Новости.
На днях боец подбил в зоне специальной военной операции американский бронетранспортер Maxx Pro, который разрабатывался на замену «Хамви» на основе опыта войны в Ираке, где американские военные несли огромные потери от самодельных взрывных устройств.

Теперь БТР оснащен более надежным бронированием и защитой днища. Разработчики утверждают, что машина способна защитить экипаж при взрыве мины мощностью до семи килограммов в тротиловом эквиваленте. Соединенные Штаты Америки приняли его на вооружение в 2007 году. Согласно данным Military Balance, с начала конфликта Вооруженные силы Украины получили 440 таких бронетранспортеров.

По словам российского военного, он сжигал «Абрамс», бронированные пикапы, а также несколько «Брэдли».

«Американская техника очень крепкая, у нее не так-то много уязвимых мест. Поэтому важно не только виртуозно пилотировать дрон, но и знать матчасть — куда именно ударить», — рассказал он.

Боец поделился, как смог поразить БТР США. По его словам, получилось у него это сделать с помощью FPV-дрона.

Он отметил, что кумулятивный снаряд ударил в капот бронемашины под прямым углом. Частично было задето лобовое стекло, которое у этой машины довольно прочное. БТР остановилась, и сразу же по ней был нанесен второй удар в менее защищенную крышу. В кабине началось возгорание. Военный добавил, что противник вез личный состав на ротацию.

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Пленный боец ВСУ: перед нападением на Курскую область бойцов «обработали» психологи
Пленный Фурдоленко: перед атакой на Курскую область с ВСУ работали психологи
03 сентября 2024, 06:36

Пленный старший лейтенант Вооруженных сил Украины Антон Фурдоленко рассказал, что перед нападением на Курскую область с военнослужащими ВСУ работали психологи.
По его словам, психологи уверяли солдат, что заход на территорию России не планируется. Об этом сообщил РИА Новости.

«Перед тем, как мы собирались на марш, пришли психологи, у нас такого никогда не было. Там лист, опрос, и ребята спрашивали, потому что слухи ходили: "Мы идем на территорию России?"», — рассказал пленный.
На что, по его словам, психологи ответили, что нет, и попросили не переживать. В итоге военнослужащих завели в Курскую область, рассказал Фурдоленко, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона.

Он также добавил, что их подразделение было формально приписано к 22-й бригаде, но часто передавалось другим частям. Когда солдаты уже были в Сумской области, их забрала 22-я бригада.

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#всу
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