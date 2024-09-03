ВСУ снижают активность в Курской области, а ВС РФ окружают Угледар: последние новости СВО

Фото: РИА НОвости/Станислав Красильников
ВСУ постепенно снижают активность в Курской области, однако начинают активно укрепляться на занятых территориях. Тем временем армия России проводит операцию по окружению Угледара, ведет бои в Украинске, выбивает противника из Селидово и приближается к Торецку.
Последние новости с основных направлений спецоперации и Курской области по состоянию на 3 сентября приводит редакция «Радио 1».
На сегодняшний день обстановка в курском приграничье существенно не изменилась, однако инициатива находится на стороне ВСУ. Особенно это проявляется на участке от Коренево до Суджи, сообщает военный аналитик Юрий Подоляка. Противник закрепляется на занятых позициях и активно подтягивает подкрепление и технику. При этом активность украинцев по сравнению с прошлой неделей значительно снизилась, но возросла активность возведения различных оборонительных сооружений.
Тем временем в Глушковском районе наблюдается относительное затишье. Предполагается, что силы противника там истощаются, и ВСУ пока решили оставить это направление. Однако боевики предпринимают слабые попытки атаковать Александровку.
Малая Локня остается под контролем наших военных, несмотря на заявления противника, но ВСУ расширили зону контроля в этом населенном пункте и в Погребках. Здесь продолжаются ожесточенные бои. ВСУ также пытаются занять Мартыновку рядом с Суджей, но безуспешно.
Здесь российские бойцы продолжают штурмовать Селидово с южной и северной стороны, и продвигаются в городской застройке. По последним данным, ВС РФ уже заняли центральную улицу. Кроме того, наши подразделения ведут бои в Украинске. Вчера уже удалось полностью зачистить от ВСУ село Лесовка. Тем временем штурмовики российской армии продвигаются к Желанному Первому. Как только удастся выйти к Желанному Второму, будет перерезана коммуникация противника с Красногоровкой, а украинские боевики окажутся в большом Невельском котле. Тем временем до Покровска остается всего шесть км.
Российские бойцы выбили подразделения противника с территории шахты Новая и взяли под контроль примыкающий к ней террикон, который дает нашим войскам преимущество для штурма Торецка. Тем временем российские силы продвигаются на северной окраине Торецка от Дружбы к Дачному.
Вокруг Угледара ситуация для ВСУ сильно осложняется. Наши войска начали операцию по окружению города. Накануне российские силы ворвались в Пречистовку севернее Новомайорского, перерезав трассу Великая Новоселка – Угледар, что существенно осложнит логистику для угледарского гарнизона ВСУ. Теперь четко вырисовывается будущий охват Угледара не только с прежнего восточного, но и с юго-западного направления. За последний месяц ВС РФ перерезали основные дороги в город, теперь противнику остаются пути для отхода только вдоль лесопосадок на северо-запад.
Военные аналитики полагают, что российское командование стремится обойти Угледар, зайти в тыл в Богоявленку, которая является для гарнизона ВСУ главным логистическим хабом. Тогда противник будет вынужден отходить из города под угрозой окружения.
Армия России усилила наступление на Харьковском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ признают численное превосходство ВС РФ и отмечают, что в последнее время повысилась оснащенность российских войск современными видами и типами вооружения.
Здесь ВС РФ атакуют западную часть Калиновки за водоканалом Северский Донец-Донбасс. Здесь отмечается продвижение наших сил, однако противник запускает множество дронов, чем сильно мешает российским штурмовикам. Также идут бои в районе Григоровки. В восточной части Часов Яра продолжаются боестолкновения позиционного характера.
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Курская область
На сегодняшний день обстановка в курском приграничье существенно не изменилась, однако инициатива находится на стороне ВСУ. Особенно это проявляется на участке от Коренево до Суджи, сообщает военный аналитик Юрий Подоляка. Противник закрепляется на занятых позициях и активно подтягивает подкрепление и технику. При этом активность украинцев по сравнению с прошлой неделей значительно снизилась, но возросла активность возведения различных оборонительных сооружений.
Тем временем в Глушковском районе наблюдается относительное затишье. Предполагается, что силы противника там истощаются, и ВСУ пока решили оставить это направление. Однако боевики предпринимают слабые попытки атаковать Александровку.
Малая Локня остается под контролем наших военных, несмотря на заявления противника, но ВСУ расширили зону контроля в этом населенном пункте и в Погребках. Здесь продолжаются ожесточенные бои. ВСУ также пытаются занять Мартыновку рядом с Суджей, но безуспешно.
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Покровское направление
Здесь российские бойцы продолжают штурмовать Селидово с южной и северной стороны, и продвигаются в городской застройке. По последним данным, ВС РФ уже заняли центральную улицу. Кроме того, наши подразделения ведут бои в Украинске. Вчера уже удалось полностью зачистить от ВСУ село Лесовка. Тем временем штурмовики российской армии продвигаются к Желанному Первому. Как только удастся выйти к Желанному Второму, будет перерезана коммуникация противника с Красногоровкой, а украинские боевики окажутся в большом Невельском котле. Тем временем до Покровска остается всего шесть км.
Торецкое направление
Российские бойцы выбили подразделения противника с территории шахты Новая и взяли под контроль примыкающий к ней террикон, который дает нашим войскам преимущество для штурма Торецка. Тем временем российские силы продвигаются на северной окраине Торецка от Дружбы к Дачному.
Угледарское направление
Вокруг Угледара ситуация для ВСУ сильно осложняется. Наши войска начали операцию по окружению города. Накануне российские силы ворвались в Пречистовку севернее Новомайорского, перерезав трассу Великая Новоселка – Угледар, что существенно осложнит логистику для угледарского гарнизона ВСУ. Теперь четко вырисовывается будущий охват Угледара не только с прежнего восточного, но и с юго-западного направления. За последний месяц ВС РФ перерезали основные дороги в город, теперь противнику остаются пути для отхода только вдоль лесопосадок на северо-запад.
Военные аналитики полагают, что российское командование стремится обойти Угледар, зайти в тыл в Богоявленку, которая является для гарнизона ВСУ главным логистическим хабом. Тогда противник будет вынужден отходить из города под угрозой окружения.
Харьковское направление
Армия России усилила наступление на Харьковском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Украинские боевики, находящиеся в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы, рапортуют о двукратном увеличении количества боестолкновений на этих участках. По докладам, штурмовые действия наших войск поддерживает, как артиллерия, так и ВКС», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, ВСУ признают численное превосходство ВС РФ и отмечают, что в последнее время повысилась оснащенность российских войск современными видами и типами вооружения.
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Часовоярское направление
Здесь ВС РФ атакуют западную часть Калиновки за водоканалом Северский Донец-Донбасс. Здесь отмечается продвижение наших сил, однако противник запускает множество дронов, чем сильно мешает российским штурмовикам. Также идут бои в районе Григоровки. В восточной части Часов Яра продолжаются боестолкновения позиционного характера.
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Элина Позднякова