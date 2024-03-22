Аналитик Блохин заявил о генетической пропитке Польши российской угрозой

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Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что «российская угроза» всегда мерещилась польским властям, однако угроза такая мнимая.
«Россия не готовится к осуществлению агрессии по отношению к Польше и других стран Запада. Политическое руководство Польши генетически пропитано этой мнимой «российской угрозой». Также они пытаются переключить внимание от этих фермеров. Вся польская элита настолько русофобская, что её задача «расти» и создавать новую на этой основе», — прокомментировал в беседе с RT Блохин.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что приглашение Украины в НАТО может спровоцировать военное столкновение с Россией.
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Мелисса Тимофеева