Радио1
Главная / Новости / Политика/ Глава МИД Польши назвал приглашение Украины в НАТО предлогом для войны с Россией

Глава МИД Польши назвал приглашение Украины в НАТО предлогом для войны с Россией

Сикорский: Приглашение Украины в НАТО может спровоцировать войну С Россией
22 марта 2024, 12:03
Фото:iStock/macky_ch

Фото:iStock/macky_ch

Приглашение Украины в НАТО может спровоцировать военное столкновение с Россией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Rzeczpospolita.
По мнению министра, Москва считает потенциальное членство Киева в альянсе угрозой безопасности, а Европа не готова к открытым боевым действиям в сторону России.

Сикорский гарантировал, что на саммите Североатлантического альянса в июле вступление Украины в НАТО не планируется.


Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вступление Украины в альянс не будет легким, а Генсек НАТО Столтенберг уточнил, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время ведения вооруженного конфликта.

Читайте также:

Зеленский назвал «позорным» уровень обеспечения ВСУ боеприпасами

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская»

Объекты критической инфраструктуры повреждены в украинском Кривом Роге
#польша
#мид
#нато
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: Россия не может иметь на своих границах страны с планами отобрать Крым
22 марта 2024, 13:14

Фото: istockphoto / Ekaterina Utorova

Дмитрий Песков заявил, что Россия не может допустить на своих границах страны с планами отобрать Крым. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы и факты».
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Песков подчеркнул, что Россия не допустит существование на своих границах страны, у которой есть желание использовать любые инструменты для того, чтобы забрать Крым себе, «не говоря уже о территории новых субъектов».

Как уточняет Песков, для России важно — освободить территорию новых регионов от киевского режима и обезопасить местных жителей в этих областях.

Предствитель Кремля заявил, что Россия находится в состоянии войны с того времени, как в зоне проведения спецоперации родилась «компашка» Украины и западных стран.

Напомним, что Крым присоединился к российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума: большинство жителей поддержали воссоединение с Россией.

Читайте также:

Песков сделал шокирующее заявление о войне России и Запада

Глава МИД Польши назвал приглашение Украины в НАТО предлогом для войны с Россией

Песков: В России не ждут обратно покинувших страну и вставших на позицию врага
#россия
#страны
#крым
#заявление
#сво
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Польши Сикорский: Власти США знали о диверсиях на «Северных потоках»
22 марта 2024, 12:58

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Американские власти знали о готовящейся диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В интервью изданию Rzeczpospolita глава польского внешнеполитического ведомства не уточнил, кто именно, по его мнению, устроил взрывы на газопроводах. Он указал, что это сделали те, кто имел в этом определенную заинтересованность. Сикорский также добавил, что американская сторона имела определённую информацию о готовящейся диверсии, но никак этому не воспрепятствовала.

В сентябре 2022 года, когда произошли взрывы на «Северных потоках», Сикорский ещё не был главой министерства иностранных дел. Ещё тогда он заявил об участии Соединённых Штатов в подготовке диверсии. В своей социальной сети нынешний глава МИД Польши написал под снимком с места аварии: «Мелочь, а приятно. Спасибо, США!».

Читайте также:

В Германии призвали восстановить газопровод «Северный поток»

Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить «Северный поток - 2»

Руководство Nord Stream AG намекнуло на то, кто взорвал «Северный поток»
#сша
#мид
#взрывы
#аварии
#интервью
#северный поток
#польша
#министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков сделал шокирующее заявление о войне России и Запада
Песков: Россия находится в состоянии войны
22 марта 2024, 12:21

Фото: сайт Кремля

Россия сейчас находится в состоянии войны, хотя начиналось всё со спецоперации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его словам приводит издание «Аргументы и факты».
«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», — заявил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Россия не допустит наличие на границе государства, которое готово использовать все доступные методы, чтобы отобрать Крым и другие новые российские территории.

Читайте также:

В Германии озвучили условие, при котором начнётся война с Россией

Что изменится в жизни россиян и когда будет ядерная война: главные заявления Путина

В Турции считают, что из-за Крыма может разразиться третья мировая война
#россия
#операция
#крым
#запад
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Китай продолжает настаивать на достижении мира на Украине
Ли Хуэй: достижение мира на Украине остается первоочередной задачей
22 марта 2024, 11:54

Фото: iStock/Sky_Blue

Главной задачей на сегодняшний день является достижение мира на Украине. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в рамках пресс-конференции по урешулированию кризиса на Украине.
«Мы считаем, что наиболее актуальной задачей сегодня является достижение мира. Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери», — заявил Ли Хуэй.

В ходе недавнего европейского турне спецпредставитель Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй говорил, что Китай может отказаться от участия в возможных мирных переговорах по Украине, если на обсуждение не станут приглашать Россию.

Ожидается, что мирные переговоры могут состоятся в Швейцарии. Пекин поддержит «своевременный созыв мирной конференции [по Украине] с равным участием всех сторон», в числе которых обязательно должны присутствовать представители Российской Федерации. Китай выступает за планомерное урегулирование российско-украинского конфликта.

Читайте также:

Китай и Швейцария настаивают на участии России в саммите по Украине

Китай призвал снизить градус напряженности на Украине после заявлений Макрона

Экономист Заворотный: Китай останется главным потребителем российской нефти
#китай
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: В России не ждут обратно покинувших страну и вставших на позицию врага
22 марта 2024, 11:23

Фото: сайт Кремля

Тех россиян, которые уехали из страны после начала специальной военной операции по защите республик Донбасса и встали на позицию врага, обратно в Россию не ждут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью «АиФ» он напомнил недавние слова Владимира Путина, который отметил, что среди несогласных есть те, кто остаётся со своей Родиной и служит ей. А есть те, кто встал на путь предательства, рука об руку с врагами. Это совсем другой случай, и таких людей в России точно не будут ждать обратно, сказал представитель Кремля.

Ранее глава российского государства, отвечая на вопрос о гражданах, уехавших из страны, подчеркнул, что им никто не закрывает дорогу обратно, так же, как никто не запрещал им уезжать. По законам Российской Федерации, гражданин может жить там, где хочет, и ему не может быть запрещён въезд в родную страну, если он не совершил против неё никаких преступлений.

Читайте также:

Песков рассказал, общается ли его семья с близкими с Украины

Песков: Давление США и ЕС не помешает развитию отношений России и КНР

Песков объяснил цель создания «санитарной зоны» между Россией и Украиной
#страны
#интервью
#владимир путин
#дмитрий песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, кто держит Макрона в страхе
Эксперт Рахман: Заявления Макрона про Украину вызваны страхом перед Трампом
22 марта 2024, 11:19

Фото: сайт Кремля

Проукраинские заявления президента Франции Эммануэля Макрона связаны с его страхом перед возможной победой Дональда Трампа на выборах в США, написал эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман в социальной сети X.
«Линия фронта на Украине может сдвинуться; поддержка Украины со стороны США прекратится, если Дональд Трамп будет переизбран в ноябре. Запад шагает к катастрофическому поражению», — полагает Рахман.
Макроном движет тревога или страх из-за смены власти в США, смены курса на поддержку Украины и дальнейших последствий от этих шагов. Ранее президент Франции сообщал, что западные страны любыми способами добьются того, чтобы «не дать России победить» в конфликте на Украине. Он даже не исключил отправку вооруженных сил Франции в помощь ВСУ.

Читайте также:

Политик Филиппо: Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству

«Мы об этом попросим»: Макрон о предложении России прекратить огонь во время Олимпиады

Макрон: Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине
#франция
#сша
#эммануэль макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
FT: США потребовали от Украины прекратить атаки на российские энергообъекты
22 марта 2024, 10:07

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Американские власти обратились к Киеву с призывом прекратить атаки на энергетические объекты России. Это продиктовано простым коммерческим расчётом: такие действия Украины могут привести к росту мировых цен на нефть.
Об этом пишут обозреватели издания The Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники. В публикации указано, что атаки беспилотников на энергетическую инфраструктуру РФ могут не только спровоцировать удорожание нефти, но и вызвать ответные меры. Сообщается, что предупреждения со стороны Вашингтона последовали в адрес высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР).

По словам одного из чиновников, администрация Байдена всё более разочаровывается «наглыми атаками» украинских дронов на нефтяные объекты на территории России. По словам представителя совета национальной безопасности Белого дома, Вашингтон «не одобряет и не позволяет» атаки внутри России. Комментариев от ЦРУ, СБУ и ГУР изданию получить не удалось.

Читайте также:

Bloomberg: США хотят выпустить облигации на $50 млрд под залог активов России

Власти 16 штатов США подали иск против Байдена

Помощник президента США Салливан тайно посетил Киев
#администрация
#меры
#дома
#рф
#сбу
#украина
#нефть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Financial Times: Евросоюз закупит оружие для Украины из собственного бюджета
22 марта 2024, 08:21

Фото: iStock/YaroslavKryuchka

Еврсоюз (ЕС) намеревается закупить оружие для Украины на средства из собственного бюджета организации в обход существующего запрета на такие действия. Об этом сообщает Financial Times.
Еврокомиссия собрала юристов, чтобы обсудить возможность пересмотра положений по данному пункту в Договоре Европейского союза.

«Брюссель активно изучает возможности обхода пункта Договора о Европейском союзе, запрещающего закупки оружия из бюджета ЕС, так как наращивает усилия по увеличению объёмов финансирования обороны Украины», — написали в Financial Times.

В настоящий момент положения Договора таковы, что страны Евросоюза могут финансировать поставки вооружения Украине только через многосторонние фонды, созданные вне бюджета организации.

Читайте также:

Лидеры ЕС не смогли достичь консенсуса по вопросу о замороженных активах России

Bloomberg: США хотят выпустить облигации на $50 млрд под залог активов России

МИД Франции обвинил депутата Госдумы РФ Толстого в попытках запугать Париж
#евросоюз
#ес
#украина
#вооружение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол Ноздрёв: Передача японских Patriot Украине приведёт к тяжёлым последствиям
22 марта 2024, 08:15

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Если японские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, произведённые по американской лицензии, окажутся на Украине, это будет чревато крайне тяжёлыми последствиями для отношений Москвы и Токио. Россия может предпринять конкретные ответные шаги.
Об этом заявил недавно назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Японии Николай Ноздрёв в своём первом интервью сразу после прибытия в Токио. В разговоре с РИА Новости российский дипломат отметил, что администрация японского премьера Фумио Кисиды явно взяла курс на ремилитаризацию страны и взращивание в обществе реваншистских настроений.

Глава российской дипломатической миссии указал, что такая политика способствует либерализации экспорта вооружений, включая передачу военного оборудования и технологий. Россия будет внимательно следить за тем, чтобы поставляемые системы Patriot не оказались на Украине. А также готовить и прорабатывать ответные шаги на случай, если это всё-таки произойдёт. Это составная часть любого внешнеполитического и военного планирования, заключил Ноздрёв.

Читайте также:

Посол России: НАТО стремится прописаться в АТР, и Япония этому способствует

Япония отказалась поздравлять Путина с переизбранием

Япония стала единственной страной, выделившей Украине деньги в 2024 году
#россия
#политика
#курс
#администрация
#дипломат
#рф
#посол
#япония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф