Глава МИД Польши назвал приглашение Украины в НАТО предлогом для войны с Россией

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Приглашение Украины в НАТО может спровоцировать военное столкновение с Россией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Rzeczpospolita.
По мнению министра, Москва считает потенциальное членство Киева в альянсе угрозой безопасности, а Европа не готова к открытым боевым действиям в сторону России.
Сикорский гарантировал, что на саммите Североатлантического альянса в июле вступление Украины в НАТО не планируется.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вступление Украины в альянс не будет легким, а Генсек НАТО Столтенберг уточнил, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время ведения вооруженного конфликта.
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Сикорский гарантировал, что на саммите Североатлантического альянса в июле вступление Украины в НАТО не планируется.
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Мария Федоровцева