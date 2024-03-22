Нидерландская журналистка ван ден Энде заявила о военной пропаганде НАТО

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Нидерландская независимая журналистка Соня ван ден Энде заявила, что сейчас Запад проводит военную пропаганду против России, выказывая военную риторику.
При этом, считает ван ден Энде, Россия не намерена вторгаться в Европу.
А политолог Георгий Бовт добавил, что все европейские лидеры, делая какие-либо заявления, всегда думают, что действуют в интересах своей страны.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что приглашение Украины в НАТО может спровоцировать военное столкновение с Россией.
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«Всё, что происходит, это большая пропаганда. Они, особенно Германия, знают, что у них недостаточно человеческих ресурсов. Бундесвер недостаточно подготовлен. У них нет достаточно солдат. Как они собираются сражаться против России?» — прокомментировала ситуацию в беседе с RT ван ден Энде.
«Никто и никогда даже сам себе не признается, что он действует во имя каких-то тёмных сил. Макрон, например, считает, что Россия угрожает Европе, а он сам должен принять на себя некие лидерские функции, стать своего рода военным лидером Европы на фоне мямли Шольца», — добавил в беседе с «Царьградом» Бовт.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что приглашение Украины в НАТО может спровоцировать военное столкновение с Россией.
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Мелисса Тимофеева