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Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин заявил, что на пост главы Евросовета будут подбирать кандидата с общеевропейскими и антироссийскими взглядами.
«Нужна кандидатура более общеевропейская и, соответственно, более антироссийская. Виктор Орбан не может быть такой фигурой, потому что он скорее является сторонником России. Поэтому сейчас идёт активный поиск. Предлагается кандидатура Драги, но возможно будут и какие-то другие», — пояснил в беседе с RT Бредихин.
По его мнению, у человека, которые займёт это место, интересы своего государства должны будут стоять на вторых местах.
«Будучи индологом со стажем, я лично никогда и нисколько не сомневался, что разрушить российско-индийские отношения у Запада не получится», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.
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