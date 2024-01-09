Пушилин заявил о желании Запада затягивать конфликт на Украине до конца

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что западные страны и дальше будут оказывать Украине поддержку и затягивать конфликт до конца. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости.
«Я бы все же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что все уже завершено и вся уже помощь перестала поступать. Это не так, здесь коллективный Запад будет эту ситуацию дожимать до конца — имеется в виду затягивать конфликт, насколько это возможно», — отметил Пушилин Пушилин.Как считает глава региона, Запад не интересует дальнейшая судьба Украины и ее граждан. Он отметил, что Запад преследует свои интересы. Пушилин утверждает, что сложившая в ДНР ситуация будет продолжаться до тех пор, пока Западу это выгодно.
Читайте также:
«Нацистский карлик»: Призыв Зеленского усилить санкции вызвал гнев в Сети
Алина Юрчак